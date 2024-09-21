Fã de anime? Confira as 10 principais produções disponíveis na Max

RICK AND MORTY: THE ANIME Crédito: Divulgação

Se você é fã de anime, se liga nas dicas que HZ preparou! Essas animações japonesas que conquistaram o mundo são uma mistura de aventuras épicas, batalhas eletrizantes, romances fofos e dramas que fazem chorar. Títulos icônicos como "Naruto" e "Your Name" são só a ponta do iceberg. E tem mais: novas adaptações como "Rick and Morty: The Anime" e "Esquadrão Suicida: Isekai" estão aí para trazer ainda mais diversão para os amantes do gênero.

Com tanta variedade de gêneros e estilos, sempre tem algo novo para descobrir no mundo dos animes. Confira os que você pode maratonar na Max:

1. RICK AND MORTY: THE ANIME

RICK AND MORTY: THE ANIME Crédito: Divulgação

Com 10 episódios, RICK AND MORTY: THE ANIME acompanha Rick, Morty e o resto da família Smith em novas aventuras intergalácticas. Enquanto Rick relaxa em um pseudo-mundo entre multiversos, Summer ajuda Space Beth a lutar contra a maligna Federação Galáctica, e Morty se apaixona por uma garota misteriosa, que, por acaso, é um ser atemporal.

2. ESQUADRÃO SUICIDA: ISEKAI

ESQUADRÃO SUICIDA: ISEKAI Crédito: Divulgação

Equilibrando humor e ação, a série se situa em uma Gotham assolada pelo crime até que Amanda Waller, a chefe da A.R.G.U.S., reúne Arlequina, Pistoleiro, Pacificador, Cara-de-Barro e Tubarão-Rei para uma missão. Através de um ‘’portal’’, os criminosos profissionais são enviados para um reino de outro mundo, onde orcs devastam a terra e dragões dominam os céus - o “ISEKAI”!

3. NINJA KAMUI

NINJA KAMUI Crédito: Divulgação

Com uma história explosiva de vingança, essa animação acompanha um ex-membro de um clã ninja que é assombrado pelos assassinatos brutais de sua família. Enquanto isso, um agente do FBI e seu parceiro novato também trabalham para investigar crimes e descobrir uma conspiração global sem precedentes.

4. YOUR NAME

YOUR NAME Crédito: Divulgação

Mitsuha Miyamizu é uma jovem que mora no interior do Japão e que deseja deixar sua pequena cidade para trás para tentar a sorte em Tóquio. Enquanto isso, Taki Tachibana, um jovem que trabalha em um restaurante italiano em Tóquio, deseja largar o seu emprego para tentar se tornar um arquiteto. Os dois não se conhecem, mas estão direta e misteriosamente conectados pelas imagens de seus sonhos.

5. NARUTO

NARUTO Crédito: Divulgação

É um anime baseado no mangá de mesmo nome escrito por Masashi Kishimoto. A série gira em torno das aventuras vividas por Naruto Uzumaki, um jovem órfão habitante da Aldeia da Folha que sonha em se tornar o quinto Hokage, o maior guerreiro e governante da vila.

6. ATTACK ON TITAN

O anime conta a história um mundo onde a humanidade vive dentro de cidades cercadas por três enormes muralhas que os protegem dos gigantescos humanóides devoradores de humanos chamados de Titãs; a história segue Eren Jaeger, que jura exterminar os Titãs, após um Titã causar a destruição de sua cidade natal e a morte de sua mãe.

7. KIDS ON THE SLOPE

KIDS ON THE SLOPE Crédito: Reprodução

No verão de 1966, Kaoru Nishimi se muda para a casa de seu tio em Kyushu e começa a frequentar a escola local, onde conhece Sentaro Kawabuchi, um delinquente juvenil que desperta seu interesse pelo jazz.

8. MEGALOBOX

MEGALOBOX Crédito: Reprodução

Junk Dog, ou JD, como é conhecido, é um homem que sobrevive sendo lutador de boxe em ringues clandestinos. Um dia, Yuri, o atual campeão do esporte, cruza seu caminho e dá origem a uma rivalidade que vai incentivar JD a conquistar a vitória no torneio mundial.

9. DEATH NOTE

DEATH NOTE Crédito: Divulgação

A história centra-se em Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual pode matar pessoas se os nomes forem escritos nele enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que quer assassinar.

10. DRAGON BALL Z KAI

DRAGON BALL Z KAI Crédito: Reprodução