'Rick & Morty' e 'Bojack Horseman': animação também é para adultos

Há cerca de uma semana, o canal HBO foi condenado a pagar R$ 2 milhões em multa por exibir a animação adulta Festa da Salsicha em horário considerado impróprio. O filme, como o nome deixa a entender, é um festival de piadas adolescentes com pães e salsicha, a maioria de mau gosto, mas passa longe de ser uma animação pornográfica, como descrito na sentença.
Salsichas à parte, a lição que fica é que há muito tempo a animação já deixou de ser uma mídia para crianças. Parte da geração que cresceu vendo Os Simpson, passou por South Park e chegou a Uma Família da Pesada agora encontra-se representada em obras como Rick & Morty e Bojack Horseman, obras que deixaram para trás a verborragia, a escatologia e a diversão em simplesmente ofender colegas e minorias em nome do politicamente incorreto vale ressaltar que Os Simpson se adaptou ao longo dos anos.
Ficção científica
Atualmente com sua terceira temporada em exibição pelo canal Adult Swim (as duas primeiras estão disponíveis na Netflix), Rick & Morty é uma espécie de Doctor Who com anfetaminas. A série criada por Dan Harmon (Community) e Justin Roiland (que faz as vozes dos dois protagonistas) acompanha um cientista maluco (Rick) e seu neto (Morty) em aventuras que atravessam realidades infinitas.
O que parece uma premissa simples de qualquer seriado de ficção científica se transforma à medida que vamos conhecendo os personagens; a família inteira passa por problemas e, aos poucos, passa a fazer parte das tresloucadas aventuras.
Mergulhada em uma infinidade de referências pop e até mesmo científicas (o gato de Schrödinger e a teoria da relatividade, por exemplo), Rick & Morty faz rir, mas com temas pesados como a morte. Além disso, todos episódios trazem consequências posteriores aos personagens. Nada é por acaso.
Vida real
Enquanto Rick & Morty aposta na ficção científica, Bojack Horseman, série original da Netflix, é calcada na dureza da vida real. Quer dizer... tão real quanto pode ser a vida de um cavalo ator que fez muito sucesso durante os anos 1990 e agora vive num ostracismo num mundo cheio de animais antropomórficos.
Lidando sem sutilezas com assuntos como depressão, alcoolismo, abuso de drogas e perdas, a série até tem seus momentos cômicos, mas passa longe de ser uma comédia padrão.
Se interessou? Confira no box outras opções de séries com conteúdo adulto e, ao contrário de Festa da Salsicha, de bom gosto.
Conheça Mais
Big Mouth
A Netflix é ótima em usar seus algoritmos para saber a que o povo quer assistir. Por isso Big Mouth, que estreou na última sexta, é ótima para fãs de Rick & Morty e Bojack Horseman. Com trama inspirada na adolescência de seus criadores, mostra um grupo de amigos passando pelos horrores da puberdade.
Unsupervised
Dois amigos de 15 anos, sem supervisão adulta.... Imagina o que pode rolar.
Archer
Surpreendentemente longeva, Archer foca em um agente secreto, uma espécie de James Bond turbinado e ainda mais mulherengo.
Gravity Falls
Uma espécie de proto Rick & Morty (os criadores de ambas são melhores amigos), acompanha dois gêmeos na cidade que dá nome à série.