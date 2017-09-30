'Rick & Morty' e 'Bojack Horseman': animação também é para adultos

Há cerca de uma semana, o canal HBO foi condenado a pagar R$ 2 milhões em multa por exibir a animação adulta Festa da Salsicha em horário considerado impróprio. O filme, como o nome deixa a entender, é um festival de piadas adolescentes com pães e salsicha, a maioria de mau gosto, mas passa longe de ser uma animação pornográfica, como descrito na sentença.

Salsichas à parte, a lição que fica é que há muito tempo a animação já deixou de ser uma mídia para crianças. Parte da geração que cresceu vendo Os Simpson, passou por South Park e chegou a Uma Família da Pesada agora encontra-se representada em obras como Rick & Morty e Bojack Horseman, obras que deixaram para trás a verborragia, a escatologia e a diversão em simplesmente ofender colegas e minorias em nome do politicamente incorreto  vale ressaltar que Os Simpson se adaptou ao longo dos anos.

Ficção científica

Atualmente com sua terceira temporada em exibição pelo canal Adult Swim (as duas primeiras estão disponíveis na Netflix), Rick & Morty é uma espécie de Doctor Who com anfetaminas. A série criada por Dan Harmon (Community) e Justin Roiland (que faz as vozes dos dois protagonistas) acompanha um cientista maluco (Rick) e seu neto (Morty) em aventuras que atravessam realidades infinitas.

O que parece uma premissa simples de qualquer seriado de ficção científica se transforma à medida que vamos conhecendo os personagens; a família inteira passa por problemas e, aos poucos, passa a fazer parte das tresloucadas aventuras.

Mergulhada em uma infinidade de referências pop e até mesmo científicas (o gato de Schrödinger e a teoria da relatividade, por exemplo), Rick & Morty faz rir, mas com temas pesados como a morte. Além disso, todos episódios trazem consequências posteriores aos personagens. Nada é por acaso.

Vida real

Enquanto Rick & Morty aposta na ficção científica, Bojack Horseman, série original da Netflix, é calcada na dureza da vida real. Quer dizer... tão real quanto pode ser a vida de um cavalo ator que fez muito sucesso durante os anos 1990 e agora vive num ostracismo num mundo cheio de animais antropomórficos.

Lidando sem sutilezas com assuntos como depressão, alcoolismo, abuso de drogas e perdas, a série até tem seus momentos cômicos, mas passa longe de ser uma comédia padrão.

Se interessou? Confira no box outras opções de séries com conteúdo adulto e, ao contrário de Festa da Salsicha, de bom gosto.

Conheça Mais

Big Mouth

A Netflix é ótima em usar seus algoritmos para saber a que o povo quer assistir. Por isso Big Mouth, que estreou na última sexta, é ótima para fãs de Rick & Morty e Bojack Horseman. Com trama inspirada na adolescência de seus criadores, mostra um grupo de amigos passando pelos horrores da puberdade.

Unsupervised

Dois amigos de 15 anos, sem supervisão adulta.... Imagina o que pode rolar.

Archer

Surpreendentemente longeva, Archer foca em um agente secreto, uma espécie de James Bond turbinado e ainda mais mulherengo.

Gravity Falls