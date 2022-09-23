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Seishun Buta Yarou Series: anime fará importante anúncio no fim de semana

Fãs especulam sobre um novo personagem, a menina coelho, que provocaria a “síndrome da puberdade”
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 15:26

Seishun Buta Yarou Series
Seishun Buta Yarou Series Crédito: Divulgação
No site oficial de Seishun Buta Yarou Series, adaptação em anime das light novels escritas por Hajime Kamoshida e ilustradas por Keiji Mizoguchi, foi publicada uma atualização informando que haverá uma transmissão especial no dia 24 de setembro às 20h (horário do Japão, 8h da manhã do mesmo dia no Brasil).
Da forma como o anúncio foi feito e o fato de que "os fãs estão sendo convidados a se reunir no site oficial", aparentemente haverá um grande anúncio para a franquia, que provavelmente será a tão aguardada segunda temporada.
Segundo boatos que circulam entre os fãs, haveria um fenômeno misterioso chamado "síndrome da puberdade". Por exemplo, Sakuta Azusagawa é um estudante do ensino médio que de repente vê uma menina coelho aparecer à sua frente. A menina é, na verdade, uma jovem chamada Mai Sakurajima que, além de estudante, é também uma atriz famosa que está fazendo uma pausa em sua carreira.
Por algum motivo, as pessoas à volta de Mai não conseguem ver a sua figura de coelhinha. Sakuta quer resolver este mistério e, à medida que passa mais tempo com Mai, ele descobre seus sentimentos secretos.
Começam a aparecer, então, mais pessoas com a "síndrome da puberdade".
A novel teve, em outubro de 2018, uma adaptação para série anime da responsabilidade do estúdio CloverWorks e direção de Soichi Masui (Chaika the Coffin Princessn, Sakura Quest). E um filme anime estreou em junho de 2019.

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