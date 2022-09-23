Aquecimento para o Geek Universe movimenta shopping em Cariacica

Neste fim de semana, nerds, geeks e todos os fãs da cultura pop têm um encontro marcado no Aquecimento para o festival Geek Universe, no Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento, que acontece neste sábado (24) e domingo (25) é um pré-lançamento do Geek Universe. O festival, que já aconteceu nos shoppings Vitória e Boulevard Vila Velha, está marcado para os dias 13 e 16 de outubro, no mesmo centro comercial de Cariacica que vai abrigar o aquecimento neste fim de semana.
Com entrada gratuita, o evento deste sábado (24) e domingo (25) terá desfile de cosplay, área para jogar RPG e um palco com atrações como apresentações de bandas, grupos de dança Kpop, e muito mais. Nos dois dias, a abertura acontece às 13h.
“Este é só um aquecimento para o evento geek que vamos realizar em outubro. Esperamos todos os fãs de cultura pop aqui para este encontro que promete ser incrível”, disse o gerente de Marketing do Shopping Moxuara, Victor Araújo. Confira abaixo a programação.
SERVIÇO
- AQUECIMENTO GEEK UNIVERSE
- Quando: sábado (24) e domingo (25), a partir das 13h
- Onde: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
- Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
- SÁBADO (24)
- 11h - Abertura das inscrições
- 13h – Abertura do evento com Kpop Random Play
- 14h30 – Desfile Cosplay
- 16h – Kami
- DOMINGO (25)
- 13h – Abertura
- 15h30 – Apresentação Kpop
- 17h – Desfile Cosplay
- 19h – Final x1
*Com informações da assessoria