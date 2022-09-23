Aquecimento para o Geek Universe movimenta shopping em Cariacica

Evento do fim de semana terá participação do gamer Kami, um dos primeiros grandes nomes do cenário de League of Legends no Brasil. Festival oficial está marcado para outubro
Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 11:44

Espere ver muitos "cosplay" no "Geek Universe", que desta vez será em Cariacica Crédito: Divulgação/ Boulevard Shopping Vila Velha
Neste fim de semana, nerds, geeks e todos os fãs da cultura pop têm um encontro marcado no Aquecimento para o festival Geek Universe, no Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento, que acontece neste sábado (24) e domingo (25) é um pré-lançamento do Geek Universe. O festival, que já aconteceu nos shoppings Vitória e Boulevard Vila Velha, está marcado para os dias 13 e 16 de outubro, no mesmo centro comercial de Cariacica que vai abrigar o aquecimento neste fim de semana.
Com entrada gratuita, o evento deste sábado (24) e domingo (25) terá desfile de cosplay, área para jogar RPG e um palco com atrações como apresentações de bandas, grupos de dança Kpop, e muito mais.  Nos dois dias, a abertura acontece às 13h.
“Este é só um aquecimento para o evento geek que vamos realizar em outubro. Esperamos todos os fãs de cultura pop aqui para este encontro que promete ser incrível”, disse o gerente de Marketing do Shopping Moxuara, Victor Araújo. Confira abaixo a programação.

SERVIÇO

  • AQUECIMENTO GEEK UNIVERSE
  • Quando: sábado (24) e domingo (25), a partir das 13h
  • Onde: Shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
  • Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

  • SÁBADO (24)
  • 11h - Abertura das inscrições 
  • 13h – Abertura do evento com Kpop Random Play
  • 14h30 – Desfile Cosplay
  • 16h – Kami

  • DOMINGO (25)
  • 13h – Abertura
  • 15h30 – Apresentação Kpop
  • 17h – Desfile Cosplay
  • 19h – Final x1
*Com informações da assessoria

