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Geek

8 coisas que já sabemos sobre a série Percy Jackson

Depois da decepção nos cinemas, a obra de Rick Riordan vai ganhar as telinhas numa série para o streaming

Públicado em 

17 ago 2022 às 18:24
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

Capa do livro
Capa do livro "Percy Jackson: O ladrão de raios" Crédito: Divulgação
"Percy Jackson" é uma das maiores franquias de fantasia infanto-juvenil desta época, trazendo aquela legião enorme de fãs dos livros, que desde o primeiro volume já identificam a qual chalé pertencem ou de qual deus grego seriam filhos. Mas quando o assunto é adaptação dos livros pra uma tela, o fandom não tinha lá muitas lembranças boas, já que a única coisa que tínhamos eram aqueles dois filmes escabrosos.
Mas, para a alegria de todos os semideuses fãs da obra de Rick Riordan, nós vamos ter uma série na Disney+ adaptando os livros de forma mais fiel e que está enchendo nossos corações de esperança. Então eu vim contar pra vocês no vídeo de hoje, tudo que a gente já sabe sobre a série.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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