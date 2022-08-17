8 coisas que já sabemos sobre a série Percy Jackson

"Percy Jackson" é uma das maiores franquias de fantasia infanto-juvenil desta época, trazendo aquela legião enorme de fãs dos livros, que desde o primeiro volume já identificam a qual chalé pertencem ou de qual deus grego seriam filhos. Mas quando o assunto é adaptação dos livros pra uma tela, o fandom não tinha lá muitas lembranças boas, já que a única coisa que tínhamos eram aqueles dois filmes escabrosos.