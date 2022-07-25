Veja tudo o que foi anunciado no painel da Marvel Studios na Comic Con 2022

Depois de alguns anos sem termos o evento presencial da famosa San Diego Comic Con, aquele evento que nós nerds sempre dizemos "Se Deus quiser, um dia ainda estarei lá", neste ano voltamos com a primeira edição presencial pós pandemia.
E um dos painéis mais aguardados era o da Marvel Studios, no estrondoso Hall H, que aconteceu na noite deste sábado.
Pois bem, as expectativas já estavam altas, mas posso dizer que praticamente ninguém estava preparado para a chuva de anúncios que Kevin Feige estava guardando pra gente.
Então, resolvi juntar um resumo de tudo que aconteceu neste painel pra que você já possa se preparar pros próximos anos da Marvel.