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Mundo Nerd

Veja tudo o que foi anunciado no painel da Marvel Studios na Comic Con 2022

Mike Sant'Anna detalha o que foi apresentado no evento da Califórnia, adiantando o que será lançado pelo estúdio do "Capitão América" para os próximos anos

Públicado em 

25 jul 2022 às 12:19
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

Depois de alguns anos sem termos o evento presencial da famosa San Diego Comic Con, aquele evento que nós nerds sempre dizemos "Se Deus quiser, um dia ainda estarei lá", neste ano voltamos com a primeira edição presencial pós pandemia.
E um dos painéis mais aguardados era o da Marvel Studios, no estrondoso Hall H, que aconteceu na noite deste sábado.
Pois bem, as expectativas já estavam altas, mas posso dizer que praticamente ninguém estava preparado para a chuva de anúncios que Kevin Feige estava guardando pra gente.
Então, resolvi juntar um resumo de tudo que aconteceu neste painel pra que você já possa se preparar pros próximos anos da Marvel.

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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