Veja tudo o que foi anunciado no painel da Marvel Studios na Comic Con 2022

Depois de alguns anos sem termos o evento presencial da famosa San Diego Comic Con, aquele evento que nós nerds sempre dizemos "Se Deus quiser, um dia ainda estarei lá", neste ano voltamos com a primeira edição presencial pós pandemia.

E um dos painéis mais aguardados era o da Marvel Studios, no estrondoso Hall H, que aconteceu na noite deste sábado.

Pois bem, as expectativas já estavam altas, mas posso dizer que praticamente ninguém estava preparado para a chuva de anúncios que Kevin Feige estava guardando pra gente.