"Yu yu Hakusho": O que podemos esperar da adaptação live action da Netflix?

"Yu Yu Hakusho" é um anime amado e aclamado desde a década de 1990, sendo muito bem lembrado, inclusive, por sua dublagem extremamente bem localizada, que nos trouxe pérolas como, "to mais quebrado que arroz de terceira".
E caso você ainda não saiba, a Netflix anunciou tem um tempo que iria trazer a adaptação deste anime para o live action.
O problema é que quando a gente fala de adaptação de anime vindo pela Netflix, geralmente não temos boas lembranças sobre isso! Mas será que dessa vez vai ser diferente?
Nesse vídeo de hoje, juntei algumas informações que podem fazer a gente começar a formar uma opinião sobre o que esperar dessa adaptação live action de "Yu Yu Hakusho". Espero que gostem!