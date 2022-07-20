Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mundo Nerd

"Yu yu Hakusho": O que podemos esperar da adaptação live action da Netflix?

Mike Sant'Anna traz algumas considerações sobre a produção que está sendo feita para a gigante do streaming

Públicado em 

20 jul 2022 às 12:04
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

"Yu Yu Hakusho" é um anime amado e aclamado desde a década de 1990, sendo muito bem lembrado, inclusive, por sua dublagem extremamente bem localizada, que nos trouxe pérolas como, "to mais quebrado que arroz de terceira".
E caso você ainda não saiba, a Netflix anunciou tem um tempo que iria trazer a adaptação deste anime para o live action.
O problema é que quando a gente fala de adaptação de anime vindo pela Netflix, geralmente não temos boas lembranças sobre isso! Mas será que dessa vez vai ser diferente?
Nesse vídeo de hoje, juntei algumas informações que podem fazer a gente começar a formar uma opinião sobre o que esperar dessa adaptação live action de "Yu Yu Hakusho". Espero que gostem!

Veja Também

Por que adaptações de games consagrados não fazem o mesmo sucesso nos cinemas?

O que você precisa lembrar antes de assistir "Thor: Amor e Trovão"?

Stranger Things mostrou: RPG é coisa do capeta?

Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados