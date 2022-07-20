"Yu yu Hakusho": O que podemos esperar da adaptação live action da Netflix?

"Yu Yu Hakusho" é um anime amado e aclamado desde a década de 1990, sendo muito bem lembrado, inclusive, por sua dublagem extremamente bem localizada, que nos trouxe pérolas como, "to mais quebrado que arroz de terceira".

E caso você ainda não saiba, a Netflix anunciou tem um tempo que iria trazer a adaptação deste anime para o live action.

O problema é que quando a gente fala de adaptação de anime vindo pela Netflix, geralmente não temos boas lembranças sobre isso! Mas será que dessa vez vai ser diferente?