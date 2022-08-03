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Geek

Cancelamento de The Flash traz o fim de uma era das séries de super-heróis?

Anúncio do encerramento da obra foi feito na última segunda (1°). Parece que o fim das produções de baixo orçamento traz algo muito maior no mercado de séries

Públicado em 

03 ago 2022 às 11:50
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

"The Flash" foi uma das séries que prepararam o terreno para essa grande era das séries de super-herói, sejam da Marvel ou da DC Comics. Mas, nesse dia 1º de Agosto, nós recebemos a notícia que a próxima temporada será a última, encerrando a produção com nove temporadas exibidas na CW.
Mas é curioso você olhar o que tá acontecendo neste mundo de séries, e talvez esse cancelamento de "The Flash" possa ser um grande e definitivo sintoma de algo muito maior que está acontecendo neste mercado de séries. Vamos falar mais disso no vídeo?

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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