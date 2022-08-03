Cancelamento de The Flash traz o fim de uma era das séries de super-heróis?

"The Flash" foi uma das séries que prepararam o terreno para essa grande era das séries de super-herói, sejam da Marvel ou da DC Comics. Mas, nesse dia 1º de Agosto, nós recebemos a notícia que a próxima temporada será a última, encerrando a produção com nove temporadas exibidas na CW.
Mas é curioso você olhar o que tá acontecendo neste mundo de séries, e talvez esse cancelamento de "The Flash" possa ser um grande e definitivo sintoma de algo muito maior que está acontecendo neste mercado de séries. Vamos falar mais disso no vídeo?