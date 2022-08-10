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Quarteto Fantástico: quais atores poderiam estar no filme?

Filme dos heróis vai abrir a Fase 6 do MCU e nomes para quem vai atuar na produção já começam a ser especulados. Mike Sant'Anna dá seus pitacos na roda de apostas

Públicado em 

10 ago 2022 às 17:10
Mike Sant'Anna

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Mike Sant'Anna

Quarteto Fantástico em foto de divulgação do jogo Marvel Ultimate Alliance 3
Quarteto Fantástico em foto de divulgação do jogo Marvel Ultimate Alliance 3 Crédito: Divulgação
Já faz muito tempo que a gente espera por um filme do Quarteto Fantástico feito pela Marvel Studios, dentro do Universo Cinematográfico Marvel, principalmente para tirar aquele gosto amargo que ficou por causa do último filme do grupo.
Na última Comic Con, Kevin Feige anunciou que o filme do Quarteto vai dar o pontapé inicial na Fase 6 do MCU. Não poderíamos estar mais ansiosos, mas como ainda falta um tempinho pra termos mais notícias sobre o filme, e principalmente sobre seu elenco, a gente pode brincar de sonhar e pensar em alguns fancastings de quem poderia estar no filme, não é?

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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