Quarteto Fantástico: quais atores poderiam estar no filme?

Já faz muito tempo que a gente espera por um filme do Quarteto Fantástico feito pela Marvel Studios, dentro do Universo Cinematográfico Marvel, principalmente para tirar aquele gosto amargo que ficou por causa do último filme do grupo.

Na última Comic Con, Kevin Feige anunciou que o filme do Quarteto vai dar o pontapé inicial na Fase 6 do MCU. Não poderíamos estar mais ansiosos, mas como ainda falta um tempinho pra termos mais notícias sobre o filme, e principalmente sobre seu elenco, a gente pode brincar de sonhar e pensar em alguns fancastings de quem poderia estar no filme, não é?