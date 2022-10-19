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Chainsaw Man: conheça o anime que promete ser o preferido do público

Lançada no último dia 11 de outubro, na plataforma Crunchyroll, a animação conta a história de Denji, um adolescente que, após a sua morte, vira o Homem-Motosserra

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 12:29

Publicado em 

19 out 2022 às 12:29
Mike Sant'Anna

Colunista

Mike Sant'Anna

"Chainsaw Man" é um anime que vinha sendo bastante aguardado. Por muitas pessoas, ele tem sido tratado como o "novo Attack on Titan", já trazendo uma grande base da fãs que leram o mangá. 
Você tá completamente por fora de conhecer esse anime? Ou já conhecia o mangá e quer saber como o anime está se saindo? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso!
Lançada no último dia 11 de outubro, na plataforma Crunchyroll, a animação conta a história de Denji, um adolescente que mora com Pochita, o Demônio da Motosserra. Por conta das dívidas que herdou de seu pai, ele vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita para pagar as contas. Num certo dia, Denji é traído e morre. Em seus últimos momentos de consciência, ele firma um contrato com Pochita e renasce como o Homem-Motosserra, um humano com coração de demônio. (Confira o trailer abaixo)

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Mike Sant'Anna

Criador de conteúdo nerd há 10 anos, Mike Sant'Anna traz em seus vídeos uma paixão pelo mundo nerd em um conteúdo de fã pra fã. Apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos, traz em sua marca o famoso "papo de amigo", direto e reto, sem papas na língua!

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