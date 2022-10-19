Chainsaw Man: conheça o anime que promete ser o preferido do público

"Chainsaw Man" é um anime que vinha sendo bastante aguardado. Por muitas pessoas, ele tem sido tratado como o "novo Attack on Titan", já trazendo uma grande base da fãs que leram o mangá.

Você tá completamente por fora de conhecer esse anime? Ou já conhecia o mangá e quer saber como o anime está se saindo? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso!