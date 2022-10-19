Chainsaw Man: conheça o anime que promete ser o preferido do público

"Chainsaw Man" é um anime que vinha sendo bastante aguardado. Por muitas pessoas, ele tem sido tratado como o "novo Attack on Titan", já trazendo uma grande base da fãs que leram o mangá.
Você tá completamente por fora de conhecer esse anime? Ou já conhecia o mangá e quer saber como o anime está se saindo? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre isso!
Lançada no último dia 11 de outubro, na plataforma Crunchyroll, a animação conta a história de Denji, um adolescente que mora com Pochita, o Demônio da Motosserra. Por conta das dívidas que herdou de seu pai, ele vive na miséria, exterminando outros demônios com Pochita para pagar as contas. Num certo dia, Denji é traído e morre. Em seus últimos momentos de consciência, ele firma um contrato com Pochita e renasce como o Homem-Motosserra, um humano com coração de demônio. (Confira o trailer abaixo)