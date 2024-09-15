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Conheça 5 doramas para assistir na Netflix

De romances emocionantes a thrillers cheios de suspense, veja grandes produções sul-coreanas disponíveis na plataforma de streaming
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Setembro de 2024 às 17:00

Imagem Edicase Brasil
O catálogo de doramas da Netflix tem histórias emocionantes Crédito: Reprodução digital | Netflix
As séries de televisão asiáticas, popularmente conhecidas como doramas, têm conquistado o público brasileiro de maneira surpreendente. Presentes em todos os lugares, desde redes sociais até plataformas de streaming , elas se tornaram um fenômeno cultural. A Netflix, reconhecendo essa tendência, não ficou de fora e investiu fortemente em ampliar seu catálogo, oferecendo uma vasta seleção de títulos que abrangem desde romances emocionantes até thrillers cheios de suspense.
Abaixo, confira 5 doramas para assistir na Netflix.

1. Na direção do amor (2020)

Imagem Edicase Brasil
‘Na direção do amor’ acompanha a vida de quatro personagens que têm as vidas entrelaçadas inesperadamente Crédito: : Reprodução digital | Netflix
A série apresenta a vida de quatro personagens em que as trajetórias se entrelaçam de maneiras inesperadas. Ki Seon-gyeom (Yim Si-wan) é um corredor profissional que se depara com uma situação complicada quando, ao defender um amigo de equipe do bullying , enfrenta a influência e o poder de seu pai.
Mesmo assim, ele é chamado para uma temporada de treino com a seleção coreana de atletismo, e precisa de uma intérprete. Oh Mi-joo (Shin Se-kyung), tradutora, é contratada para essa função pelo pai de Seon-gyeom, um político influente.
Seo Dan-ah (Choi Sooyoung), que dirige uma agência de atletas e responsável pela carreira de Seon-gyeom, em um encontro com Oh Mi-joo, se encanta por um quadro pintado por Lee Young-hwa (Kang Tae-oh), um estudante de arte. Dan-ah começa uma busca para encontrar o artista, sem saber que isso transformará muitas coisas em sua vida.

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A série explora temas como crescimento pessoal, amor e busca por identidade, enquanto os personagens lidam com suas inseguranças e desafios. Com um elenco carismático, o dorama mistura romance, comédia e momentos tocantes em uma abordagem única.

2. Desgraça ao seu dispor (2021)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘Desgraça ao seu dispor’, Dong-kyung enfrenta uma doença terminal e um acordo com uma entidade sobrenatural  Crédito: Reprodução digital | Netflix
O dorama gira em torno de Tak Dong-kyung (Park Bo-young), uma editora de web novels que, após um dia cheio de eventos estressantes, descobre que tem uma doença terminal. Desesperada e furiosa com sua má sorte, ela deseja acidentalmente o fim do mundo, invocando Myul Mang (Seo In-guk), uma entidade sobrenatural que personifica a destruição e o caos.
Cansado de servir à humanidade, Myul Mang propõe um acordo: durante os últimos 100 dias de vida de Dong-kyung, ele garantirá que ela não sinta dor ou qualquer sintoma da doença, mas, em troca, ela deve desejar o fim do mundo antes de morrer.
No entanto, conforme os dois passam mais tempo juntos, suas vidas começam a se entrelaçar e eles se apaixonam. Com uma narrativa envolvente e personagens complexos, a série oferece uma reflexão profunda sobre a vida, o destino, o amor e a esperança em meio à desgraça, mostrando como até mesmo as forças da destruição podem ser tocadas pela humanidade.

3. A lição (2022)

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No dorama ‘A lição’, Moon Dong-eun trama uma vingança contra seus agressores da época da escola Crédito: Reprodução digital | Netflix
A série é uma produção original da Netflix e segue a história de Moon Dong-eun (Song Hye-kyo), uma jovem que, um dia, sonhava em se tornar arquiteta, mas teve seus sonhos brutalmente interrompidos devido ao bullying extremo que sofreu de um grupo de colegas ricos e influentes na escola. Sem conseguir encontrar justiça pelos meios convencionais, Dong-eun decide elaborar um plano meticuloso de vingança contra aqueles que arruinaram sua vida.
Anos depois, ela retorna como professora à escola, onde estuda a filha de sua principal agressora e em que seus outros agressores também permanecem conectados de alguma forma. Dong-eun começa a executar seu plano de vingança cuidadosamente elaborado.
À medida que se desenrola, a série mergulha nas complexas motivações de cada personagem, revelando as profundas cicatrizes emocionais deixadas pelo bullying e até onde uma pessoa pode ir para buscar reparação e justiça com as próprias mãos.

4. Amanhã (2022)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘Amanhã’, Choi Joon-woong, em estado de coma, é designado para trabalhar com uma equipe de ceifadores Crédito: Reprodução digital | Netflix
O dorama acompanha a jornada de Choi Joon-woong (Rowoon), um jovem que, após buscar incessantemente por um emprego sem sucesso, sofre um acidente que o deixa em coma, preso entre a vida e a morte. Então, ele é levado à central de trabalho no “céu” e designado para uma equipe especial de ceifadores, que têm a missão de salvar pessoas à beira do suicídio e guiá-las de volta a um caminho de esperança e vida.
Trabalhando ao lado dessa equipe, ele começa a aprender valiosas lições sobre o valor da vida, o sofrimento humano e o poder transformador da empatia. A série transmite uma mensagem poderosa sobre resiliência, cura e a importância de apoiar os outros nos momentos mais sombrios de suas vidas, mostrando como até mesmo a menor ação pode fazer uma grande diferença.

5. De volta às raízes (2023)

Imagem Edicase Brasil
Em ‘De volta às raízes’, Cho Sam-dal volta para sua cidade natal e enfrenta dramas do passado  Crédito: Reprodução digital | Netflix
Cho Sam-dal (Shin Hye-sun) deixa sua cidade natal para perseguir o sonho de se tornar uma fotógrafa famosa em Seul. No entanto, sua vida toma um rumo inesperado quando é acusada injustamente de abuso de poder por uma de suas funcionárias, forçando-a a voltar para Samdal-ri com suas irmãs.
De volta à cidade que havia deixado para trás, ela se depara com dramas do passado, incluindo a difícil tarefa de lidar com seu ex-namorado Jo Yong-phil (Ji Chang-wook), com quem teve um término complicado.
Enquanto tenta recuperar sua carreira e encontrar paz interior, Sam-dal começa a reavaliar seus valores e percebe que seu coração sempre esteve mais ligado a Samdal-ri do que imaginava. Então, ela precisa encontrar um equilíbrio entre seus sonhos e suas raízes, descobrindo que o verdadeiro sucesso pode estar mais perto de casa.

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