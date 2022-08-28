5 doramas para quem ainda não entrou na onda asiática

Song Joong-ki como Vincenzo personagem principal do dorama original Netflix Crédito: Adoro Cinema

Já ouviu falar em doramas? Eles são as séries de televisão produzidas em alguns países asiáticos como Japão, China, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan. O termo vem da pronuncia da palavra 'drama' em japonês, passando assim a ser usado para denominar esse gênero televisivo.

Além de dorama, existem diferentes nomenclaturas para melhor identificar o país de origem de cada produção, sendo elas: C-drama (China), K-drama (Coreia do Sul), Thai-drama ou lakorn (Tailândia) e T-drama (Taiwan). A estudante de biomedicina Ana Barbara Xavier começou a assistir doramas por conta do seu ídolo, o cantor Dong-hae da boyband Super Junior, que atuou em "A Panda e o Ouriço".

Diferente das novelas brasileiras, os doramas geralmente não possuem muitos episódios e costumam ter apenas uma temporada por terem histórias fechadinhas, sem ganchos para continuação. Os episódios são mais longos que as produções ocidentais, podendo chegar a uma média de 1 hora para cada um, porém também existem alguns com cerca de 10 minutos.

Depois da introdução, HZ quer te apresentar algumas produções para te introduzir neste mundo e maratonar com a gente.

1. Uma Advogada Extraordinária (2022)

A atriz Park Eun-Bin interpretando Woo-Yeong-Woo no k-drama "Uma Advogada Extraordinária" Crédito: Instagram/ @eunbining0904

Para começar a lista, temos um dorama que reúne comédia, suspense, drama e romance em uma só. A produção original Netflix , conta a história de Woo-Yeong-Woo (Park Eun-Bin) uma advogada no espectro autista recém contratada em um grande escritório de advocacia sul-coreano. O drama mescla bem momentos de descontração e tensão devido ao preconceito enfrentado pela personagem e os temas abordados em seus casos jurídicos.

Onde assistir: Os episódios estão sendo transmitidos na Netflix semanalmente, com final da temporada previsto para o dia 31 de agosto.

Os episódios estão sendo transmitidos na Netflix semanalmente, com final da temporada previsto para o dia 31 de agosto. Classificação indicativa: 16 anos



2. Tudo Bem Não Ser Normal (2020)

K-drama "Tudo Bem Não Ser Normal" Crédito: Twitter/ @NetflixBrasil

Agora vem uma opção para quem gosta de mistério. Uma famosa escritora de livros infantis e um enfermeiro enfrentam seus traumas e medos do passado a medida que se apaixonam. A trama explora as dificuldades de se abrir e se permitir ser feliz em meio as incertezas e responsabilidades. Para completar, a história é envolta em uma teia de mistérios, crimes e um passado esquecido.

Onde assistir: A primeira temporada está completa (16 episódios) e disponível na Netflix.

A primeira temporada está completa (16 episódios) e disponível na Classificação indicativa: 16 anos.



3. Mulher Forte, Do Bong-soon (2017)

Do Bong Soon, Ahn Min Hyuk e In Gook Doo personagens principais do k-drama Mulher Forte, Do Bong Soon Crédito: Rakuten Viki

Do Bong Soon (Park Bo Young) tem força sobre-humana e, graças a esse talento, acaba virando guarda-costas de Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) herdeiro de um grande conglomerado e diretor de uma empresa de jogos. A trama mostra uma inversão de papéis tradicionais colocando a mulher como a responsável pela proteção, mas de uma maneira humanizada. Com certeza, os fãs de romance vão gostar da trama, mas relaxa porque ele também possui momentos de ação para quem prefere algo com mais adrenalina.

Onde assistir: Na plataforma de streaming Rakuten Viki, uma das maiores plataformas de conteúdo asiático incluindo programas, séries e filmes.

Na plataforma de streaming uma das maiores plataformas de conteúdo asiático incluindo programas, séries e filmes. Classificação indicativa: 14 anos



4. Round 6 (2021)

Atores de Round 6 Crédito: Youngkyo Park/ Netflix

E é claro que o grande hit de 2021 não podia ficar de fora da lista! Com muito sangue, brincadeiras infantis, reviravoltas e um prêmio milionário, a série coreana tornou-se a série mais assistida na história da plataforma. Essa é para quem gosta de uma boa ação e suporta algo mais gore (com muito sangue). Os personagens são bem envolventes o que faz o público torcer para seus favoritos mesmo sabendo que apenas um levará o grande prêmio.

Onde assistir: A primeira temporada está disponível na Netflix com segunda temporada confirmada, porém sem data de estreia confirmada

A primeira temporada está disponível na com segunda temporada confirmada, porém sem data de estreia confirmada Classificação indicativa: 18 anos



5. Vincenzo (2021)

Song Joong-ki como Vincenzo personagem principal do dorama original Netflix Crédito: Adoro Cinema

O último dorama da lista é o mais completo de todos, sendo capaz de fazer o público chorar de rir ou de emoção. A trama acompanha o Consigliere (um espécie de advogado/ conselheiro) da máfia italiana Vincenzo Cassano, um coreano adotado pelo chefe siciliano. Tudo começa quando Cassano viaja para Coreia do Sul em busca de toneladas de ouro de um falecido cliente escondidas embaixo de um misterioso e disputado edifício com moradores ainda mais peculiares. A série está repleta de reviravoltas e momentos emocionantes.