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Buscapé e cia

Série 'Cidade de Deus' é renovada para segunda temporada pela Max

Spin-off do filme de 2002, a série foi renovada antes mesmo de o segundo episódio ir ao ar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 09:50

Buscapé na série 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' Crédito: Renato Nascimento/Divulgação
Aposta da Max para o segundo semestre, "Cidade de Deus: a Luta Não Para" já tem uma segunda temporada engatilhada. A série, um spin-off do filme de 2002, foi renovada antes mesmo de o segundo episódio ir ao ar.
"A Luta Não Para" se passa em 2004, vinte anos depois dos acontecimentos do filme, e acompanha a vida de Buscapé (Alexandre Rodrigues) e outros personagens da trama original, como Berenice (Roberta Rodrigues) e o líder dos "caixa baixa" Bradock (Thiago Martins).
A primeira temporada conta com seis episódios, que são liberados todo domingo às 21h na plataforma de streaming. O segundo capítulo vai ao ar no próximo domingo (1°).
A série é produzida pela O2 Filmes com produção de Andrea Barata Ribeiro e Fernando Meirelles, coprodução de Cris Abi e Gustavo Gontijo e direção de Aly Muritiba.

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