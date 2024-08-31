Série 'Cidade de Deus' é renovada para segunda temporada pela Max

Buscapé na série 'Cidade de Deus: A Luta Não Para' Crédito: Renato Nascimento/Divulgação

Aposta da Max para o segundo semestre, "Cidade de Deus: a Luta Não Para" já tem uma segunda temporada engatilhada. A série, um spin-off do filme de 2002, foi renovada antes mesmo de o segundo episódio ir ao ar.

"A Luta Não Para" se passa em 2004, vinte anos depois dos acontecimentos do filme, e acompanha a vida de Buscapé (Alexandre Rodrigues) e outros personagens da trama original, como Berenice (Roberta Rodrigues) e o líder dos "caixa baixa" Bradock (Thiago Martins).

A primeira temporada conta com seis episódios, que são liberados todo domingo às 21h na plataforma de streaming. O segundo capítulo vai ao ar no próximo domingo (1°).