'Cidade de Deus' vai ganhar duas versões restauradas com inteligência artificial

Filme 'Cidade de Deus' foi lançado em 2002 Crédito: Divulgação

O filme "Cidade de Deus", clássico de Fernando Meirelles lançado em 2002, passa por um novo processo de restauração que utiliza inteligência artificial.

De acordo com Paulo Barcellos, presidente executivo da O2 filmes, serão feitas duas novas versões do filme - uma fiel à original, mas otimizada, e outra com modificações nos efeitos sonoros e visuais. Ainda não há previsão para o lançamento dos dois filmes restaurados.

A recuperação foi divulgada por Barcellos durante a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a CineOP. De acordo com uma nota compartilhada pela mostra, o presidente explicou que a inteligência artificial é utilizada para agilizar os reparos do material original.

"A IA será fundamental para automatizar a limpeza de frames, detectando falhas, trechos faltantes, imperfeições do original e nos dando opção de escolhermos como ajustar da maneira que decidirmos", ele disse.