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'Cidade de Deus' vai ganhar duas versões restauradas com inteligência artificial

Serão feitas duas novas versões do filme - uma fiel à original, mas otimizada, e outra com modificações nos efeitos sonoros e visuais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 15:34

Filme 'Cidade de Deus' chegará aos cinemas do Oriente Médio após mais de 20 anos
Filme 'Cidade de Deus' foi lançado em 2002 Crédito: Divulgação
O filme "Cidade de Deus", clássico de Fernando Meirelles lançado em 2002, passa por um novo processo de restauração que utiliza inteligência artificial.
De acordo com Paulo Barcellos, presidente executivo da O2 filmes, serão feitas duas novas versões do filme - uma fiel à original, mas otimizada, e outra com modificações nos efeitos sonoros e visuais. Ainda não há previsão para o lançamento dos dois filmes restaurados.
A recuperação foi divulgada por Barcellos durante a Mostra de Cinema de Ouro Preto, a CineOP. De acordo com uma nota compartilhada pela mostra, o presidente explicou que a inteligência artificial é utilizada para agilizar os reparos do material original.
"A IA será fundamental para automatizar a limpeza de frames, detectando falhas, trechos faltantes, imperfeições do original e nos dando opção de escolhermos como ajustar da maneira que decidirmos", ele disse.
Parte da restauração é feita em Los Angeles, a partir de 18 horas de filmagem feitas para o filme. Esses negativos vão passar por uma limpeza e então serão digitalizados. De acordo com Barcellos, as novas imagens podem chegar a resoluções como 4k e 6k.

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