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'Cidade de Deus' chegará aos cinemas do Oriente Médio após mais de 20 anos

Filme até hoje figura no topo de listas dedicadas às melhores produções em língua não inglesa, anos depois das quatro indicações ao Oscar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 12:19

Filme 'Cidade de Deus' chegará aos cinemas do Oriente Médio após mais de 20 anos
Filme 'Cidade de Deus' chega o Oriente Médio após mais de 20 anos Crédito: Divulgação
O aclamado filme "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, será relançado neste ano. A estreia deve acontecer no dia 22 de fevereiro no Oriente Médio e no Norte da África, marcando a primeira exibição do longa brasileiro nessas regiões.
Os direitos de relançamento foram adquiridos pela distribuidora The Festival Agency, sediada em Paris. A empresa fez uma parceria com a distribuidora Front Row Filmed Entertainment para exibir o longo nos países que ainda não haviam recebido o filme.
"A equipe por trás da Front Row está comprometida com o relançamento de clássicos e filmes cult, especialmente na Arábia Saudita, onde esses filmes não foram exibidos nos cinemas", disse a Front Row em um comunicado ao site Variety.
"O filme ocupa um lugar especial em nossos corações; foi nossa primeira aquisição", disse o CEO da Front Row, Gianluca Chakra. "Não pudemos lançá-lo devido às restrições de idioma impostas pelos cinemas e também porque não podíamos arcar com o orçamento necessário para divulgá-lo, então ele foi direto para o DVD".
Depois dos países do Oriente Médio e do Norte da África, o longa chegará no dia 23 de fevereiro ao Reino Unido e no dia 15 de março à Irlanda.
Lançado em 2002, "Cidade de Deus" é baseado no livro homônimo do escritor Paulo Lins. O filme é dividido em três fases distintas (anos 60, 70 e 80), que mostra a rotina de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro em meio à violência da polícia e do tráfico.
Ele até hoje figura no topo de listas dedicadas às melhores produções em língua não inglesa, anos depois da estreia no Festival de Cannes e das quatro indicações ao Oscar.

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