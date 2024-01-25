Nosso Lar 2 é gesto de solidariedade em um Brasil cada vez mais intolerante

Nosso Lar 2 estreia em quase mil salas de cinema do Brasil nesta quinta (25) Crédito: Star Plus

"Nosso Lar" foi um sucesso arrebatador, visto por 4 milhões de espectadores. Em 2010, venceu disparado uma enquete descompromissada feita pelo Ministério da Cultura para saber quem o público gostaria de ver representando o Brasil no Oscar.

Difícil saber como o brasileiro de 2024, depois de tudo que aconteceu nesse meio tempo, vai receber a nova produção do diretor Wagner de Assis.

O jeito de falar dos personagens melhorou um pouco. Perdeu levemente aquela entonação antiquada e professoral que marca não apenas as falas, mas também os textos espíritas mais antigos. O livro que deu base ao filme, Os Mensageiros, foi psicografado e lançado em 1944 por Chico Xavier, o maior médium do Brasil. Segundo o próprio, o texto veio por inspiração de André Luiz, personagem na história novamente interpretado por Renato Prieto.

Os efeitos especiais continuam ruins, mas ok. Desde que Luke Skywalker destruiu a Estrela da Morte, em 1979, não há produção capaz de competir com a dinâmica visual de Hollywood. Tudo é bem mais ou menos, e é preciso abstrair certas cenas para não perder o fio da meada.

O primeiro "Nosso Lar" explicava a vida além do túmulo, e como as escolhas podem levar à insanidade do umbral ou à luz da evolução numa cidade espiritual. A sequência trata do livre arbítrio pelo bem coletivo. Os mensageiros precisam resgatar três emissários que, encarnados e perdidos em sus limitações terrenas, não conseguem concretizar a obra conjunta a que se propuseram.

Entre eles está o cínico Otávio, que na pele do ator Felipe de Carolis é a surpresa no quesito interpretação. Exala a maldade e a falsidade que se espera de uma assombração errante.

Céticos podem considerar piegas os sentimentos apresentados para explicar o que deu errado no grupo. Arrogância, ganância, vaidade, rigidez, intriga, preconceito, inveja, medo —essas emoções básicas que mal gerenciadas arruínam de pequenas tarefas e grandes obras, amores ingênuos, famílias com filhos.

Vale o spoiler sem dor no coração. O espírito Aniceto, interpretado por Edson Celulari, vira a chavinha da autoajuda ao lembrar que indivíduos evoluem quando buscam sociedades baseadas em liberdade, igualdade e fraternidade, sem diferenças de raça, gênero ou classe social, por mais conflitante que possa parecer.

VERDADE

Os espíritos dizem que as verdades são reveladas quando podem ser compreendidas. Neste estranho momento, em que a extrema-direita ainda se alimenta de polarização e sua versão religiosa brazuca, o protestantismo evangélico, prega intolerância, há um certo conforto que um filme com chances de ser visto por milhões resgate uma mensagem oposta.

Na realidade nacional, ainda marcada por desagregação, exclusão, mentira e até ódio, Nosso Lar 2 traz a possibilidade de solidariedade, empatia, reconciliação e amor.

Por mais antagônico que seja, há componentes históricos para explicar porque um ideal universal do Iluminismo apareça dois séculos depois numa narrativa espírita.

Nosso Lar 2 é baseado no livro O Mensageiro, de Chico Xavier Crédito: Star Plus

O fundador da doutrina, Hippolyte Rivail, rebatizado Allan Kardec, não estava na Revolução Francesa - ao menos não há relato que seu espírito tenha encarnado por lá. Porém, acompanhava as contradições intelectuais, científicas e políticas de Paris em 1848, quando o lema passou a ser considerado um princípio da República francesa e, na sequência, do Estado de direito contemporâneo do século 20. Não fosse esse o vento da época, talvez não houvesse fôlego para uma nova doutrina.

Membro da Real Academia de Ciências Naturais, pedagogo dedicado à democratização do ensino público e autor de 20 livros didáticos, Rivail foi por entretenimento e curiosidade conhecer as mesas girantes, como se chamava a levitação do objeto em apresentações para plateias lotadas. Daí, pulou para as sessões espíritas mais reservadas, que também se popularizavam.