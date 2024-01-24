Max, substituta da HBO Max, chega ao Brasil em fevereiro: conheça planos e valores

Cena de The Last of Us: substituta da HBO Max, a Max chega ao Brasil em fevereiro Crédito: HBO

Após a mudança nos Estados Unidos em 2023, a Warner Discovery decidiu finalmente a data em que o Max, streaming que substituirá a HBO Max na América Latina, incluindo o Brasil, será lançada: 27 de fevereiro.

Segundo material divulgado pela empresa, o Max trará para a América Latina, nos primeiros meses após o lançamento, um catálogo de mais de 37 mil horas de conteúdo, mais que o dobro da quantidade atualmente disponível na HBO Max.

Em Max será possível encontrar uma variedade de conteúdos, afinal, haverá uma junção da programação disponível no Discovery + e HBO Max. Na mesma plataforma, o público terá acesso ao acervo da HBO, Warner Bros., Universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, ID, Cartoon Network, Discovery Kids e Adult Swim, com franquias badaladas, como Game of Thrones, Harry Potter, super-heróis da DC, personagens de Looney Tunes e Rick e Morty, como também realitys, como Largados e Pelados e 90 Dias para Casar.

Além disso, a proposta de conteúdo incluirá a primeira janela de exibição de filmes de grandes estúdios, como Sony Pictures; eventos ao vivo, como a temporada de premiações do cinema, e torneios esportivos, uma tradição da HBO Max no Brasil.

Também foi divulgado valores dos novos planos. Para novos assinantes no período do lançamento, cada um com opção de pagamento mensal ou anual, haverá uma economia de até 36%. Abaixo, conheça planos e valores do novo streaming. Dentre as novidades, um plano básico contendo anúncio, como aplicado recentemente pela Netflix.

PLANO BÁSICO COM ANÚNCIOS

Este plano permitirá aos usuários desfrutar do catálogo de Max por um preço menor e incluirá publicidade.



O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente.

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD

A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual R$ 225,90

PLANO STANDARD

O conteúdo poderá ser assistido em dois dispositivos simultaneamente



O conteúdo estará disponível em resolução Full HD

Este plano permitirá até 30 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet

A assinatura mensal custará R$ 39,90 e a anual custará R$ 357,90

PLANO PLATINUM

Oferecerá a melhor experiência para o consumidor



O conteúdo poderá ser assistido em quatro dispositivos simultaneamente

O conteúdo estará disponível em resolução Full HD ou 4K e com som Dolby Atmos

O plano permite até 100 downloads de conteúdo para visualização sem conexão com a internet

A assinatura mensal custará R$ 55,90 e a anual R$ 477,90

Um detalhe: atuais assinantes da HBO Max, tanto aqueles que assinaram diretamente pela plataforma quanto os que assinaram por meio de terceiros, terão acesso a Max a partir do dia de seu lançamento.

Esses usuários manterão as funcionalidades e os preços do plano atual por um tempo limitado após o lançamento da Max. Da mesma forma, os usuários da HBO Max que tiverem a oferta introdutória de 50% de desconto faturada por meio da HBO Max manterão o desconto, desde que cumpram os termos e condições da promoção.

Os assinantes da HBO Max poderão manter seus perfis atuais, bem como as configurações e históricos de navegação. Em alguns casos, dependendo do dispositivo ou sistema operacional, o aplicativo da HBO Max será atualizado automaticamente em 27 de fevereiro. Em outros casos, quando os usuários abrirem o aplicativo da HBO Max, eles serão solicitados a baixar o novo aplicativo.