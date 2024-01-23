Oscar 2024: Oppenheimer lidera corrida com 13 indicações; veja lista completa

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhã desta terça-feira (23) os indicados à 96ª edição do Academy Awards, o Oscar, mais importante premiação do cinema mundial.
Sob o comando dos atores Zazie Beetz e Jack Quaid, o anúncio foi transmitido em tempo real do Samuel Goldwyn Theater, sala de cinema operada pela instituição, em Los Angeles.
Como esperado, "Oppenheimer" saiu na frente com 13 indicações. "Barbie", campeão das bilheterias do ano passado, ficou com 8. Já "Pobres Criaturas", que ganhou força nas últimas semanas, aparece com 11. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 10 de março, com transmissão pelo Streaming e TV Paga.
CONFIRA INDICADOS AO OSCAR 2024
- MELHOR FILME
- American Fiction
- Anatomia de Uma Queda
- Barbie
- Os Rejeitados
- Assassinos da Lua das Flores
- Maestro
- Oppenheimer
- Past Lives
- Pobres Criaturas
- Zona de Interesse
- MELHOR ATRIZ
- Annette Bening, Nyad
- Lily Gladstone, Assassinos da Lua das Flores
- Sandra Hüller, Anatomia de Uma Queda
- Carey Mulligan, Maestro
- Emma Stone, Pobres Criaturas
- MELHOR ATOR
- Bradley Cooper, Maestro
- Colman Domingo, Rustin
- Paul Giamatti, Os Rejeitados
- Cillian Murphy, Oppenheimer
- Jeffrey Wright, American Fiction
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Emily Blunt, Oppenheimer
- Danielle Brooks, A Cor Púrpura
- America Ferrera, Barbie
- Jodie Foster, Nyad
- Da'Vine Joy Randolph, Os Rejeitados
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Robert DeNiro, Assassinos da Lua das Flores
- Robert Downey Jr., Oppenheimer
- Ryan Gosling, Barbie
- Mark Ruffalo, Pobres Criaturas
- Sterling K. Brown, American Fiction
- MELHOR DIRETOR
- Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas
- Christopher Nolan, Oppenheimer
- Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores
- Jonathan Glazer, Zona de Interesse
- Justine Triet, Anatomy of a Fall
- MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- American Fiction, Cord Jefferson
- Oppenheimer, Christopher Nolan
- Pobres Criaturas, Tony McNamara
- Barbie, Greta Gerwig, Noah Baumbach
- Zona de Interesse, Jonathan Glazer
- MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- Anatomia de Uma Queda, Justine Triet, Arthur Harari
- Os Rejeitados, David Hemingson
- Maestro, Bradley Cooper, Josh Singer
- Segredos de um Escândalo, Samy Burch
- Past Lives, Celine Song
- MELHOR FIGURINO
- Barbie
- Assassinos da Lua das Flores
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- Napoleão
- MELHOR CURTA-METRAGEM
- The Actor
- Invincible
- Knight of Fortune
- Red, White and Blue
- The Wonderful Story of Henry Sugar
- MELHOR FILME INTERNACIONAL
- O Capitão, Itália
- Perfect Days, Japão
- A Sociedade da Neve, Espanha
- The Teacher's Lounge, Alemanha
- Zona de Interesse, Inglaterra
- MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- "The Fire Inside", Flamin' Hot: O Sabor que Mudou a História
- "It Never Went Away", American Symphony
- "Wahzhazhe (A Song for My People)", Assassinos da Lua das Flores
- "What Was I Made For?", Barbie
- "I'm Just Ken", Barbie
- MELHOR MAQUIAGEM
- Golda
- Maestro
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- Sociedade da Neve
- MELHOR ANIMAÇÃO
- O Menino e a Garça
- Elementos
- Nimona
- Robot Dreams
- Homem-Aranha: Através do Aranhaverso
- MELHOR TRILHA SONORA
- American Fiction
- Indiana Jones e a Relíquia do Destino
- Assassinos da Lua das Flores
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- MELHOR MIXAGEM DE SOM
- The Creator
- Maestro
- Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte 1
- Oppenheimer
- Zona de Interesse
- MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO
- Letter to a Pig
- Ninety-Five Senses
- Our Uniform
- Pachyderme
- War is Over! Inspired by the music of John & Yoko
- MELHOR DOCUMENTÁRIO
- Bobi Wine: The People's President
- The Eternal Memory
- As 4 Filhas de Olfa
- To Kill a Tiger
- 20 Dias em Mariupol
- MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
- The ABCs of Book Banning
- The Barber of Little Rock
- The Island In Between
- The Last Repair Shop
- Nai Nai and Wài Pó
- MELHOR DIREÇÃO DE ARTE
- Barbie
- Assassinos da Lua das Flores
- Napoleão
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- MELHOR EDIÇÃO
- Anatomia de Uma Queda
- Os Rejeitados
- Assassinos da Lua das Flores
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- MELHOR FOTOGRAFIA
- O Conde
- Assassinos da Lua das Flores
- Maestro
- Oppenheimer
- Pobres Criaturas
- MELHOR EFEITOS-VISUAIS
- The Creator
- Godzilla Minus One
- Guardiões da Galáxia Vol. 3
- Missão: Impossível - Acerto de Contas: Parte Um
- Napoleão