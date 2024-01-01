De Oppenheimer a Assassinos da Lua das Flores: onde assistir aos favoritos ao Oscar 2024

Assassinos da Lua das Flores e Oppenheimer estão entre os favoritos ao Oscar 2024 Crédito: Reprodução

Com a chegada de um novo ano, HZ, como de costume, dá seus pitacos sobre os favoritos ao Oscar (normalmente a gente acerta a maioria dos vencedores). A cerimônia de 2024, que acontece em 10 de março, promete ter um sabor diferente: deve ser marcada pela consagração dos filmes de indústria, algo que não víamos há um bom tempo, especialmente após a vitória dos independentes (e dispensáveis) "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" - um dos piores títulos que já levou um Oscar para casa - e "Coda: No Ritmo do Coração" em anos anteriores.

Para o parque exibidor a festa trará um alívio extra: superproduções como "Barbie" e "Oppenheimer", só para citar dois dos grandes projetos lançados em 2023, conseguiram fazer o público voltar a frequentar os cinemas. Não é novidade que, com a pandemia da Covid-19, um novo formato de consumir audiovisual - que estava ganhando musculatura há algum tempo - se consolidou, com o espectador apostando no streaming e diminuindo sua frequência nas salas de exibição.

Para se ter ideia do atual movimento do mercado, Hollywood está comemorando os cerca de U$ 8,74 bilhões arrecadados pelos cinemas somente em solo norte-americano em 2023. Os índices são menores apenas do que os conquistados na já batizada "Era Pré-Pandemia", em 2019, quando a indústria abocanhou US$ 11,36 bilhões. A expectativa é que, em 2024, os números cheguem bem próximos aos registrados antes da crise sanitária que praticamente obrigou uma cadeia produtiva inteira a se reinventar.

Análises à parte, o Oscar deve voltar-se para o objetivo ao qual foi criado (e que poucas vezes "saiu da curva"): uma cerimônia concebida para louvar e premiar produções lançadas por grandes estúdios, com parceria e "bençãos" das cadeias exibidoras. São executivos que normalmente bancam a festança e querem ver superproduções e astros badalados nos holofotes.

Pensando sob essa perspectiva, preparamos uma pequena lista dos títulos que prometem bombar na premiação da Academia de Hollywood, como também mostramos como assisti-los (alguns longas devem ser lançados em breve nos cinemas). Em tempo: a lista oficial dos indicados ao Oscar 2024 deve ser divulgada em 23 de janeiro.

OPPENHEIMER

O QUE É: Obra-prima de Christopher Nolan ("Origem") baseada na vida de J. Robert Oppenheimer, um dos criadores da bomba atômica. Maior bilheteria de um filme biográfico da história do cinema, arrecadando cerca de US$ 950 milhões ao redor do mundo, além de ser unanimidade de crítica e de público. Nolan criou um projeto tecnicamente perfeito, com construção narrativa vigorosa que consegue extrair grandes atuações de todo o elenco.





Obra-prima de Christopher Nolan ("Origem") baseada na vida de J. Robert Oppenheimer, um dos criadores da bomba atômica. Maior bilheteria de um filme biográfico da história do cinema, arrecadando cerca de US$ 950 milhões ao redor do mundo, além de ser unanimidade de crítica e de público. Nolan criou um projeto tecnicamente perfeito, com construção narrativa vigorosa que consegue extrair grandes atuações de todo o elenco. OSCAR 2024: Favorito aos prêmios de Melhor Filme (ao lado de "Assassinos da Lua das Flores"); Melhor Ator , Cillian Murphy disputa voto a voto com Paul Giamatti ("Os Rejeitados); e Melhor Ator Coadjuvante , Robert Downey, Jr., em uma briga interessante com Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas") e Ryan Gosling ("Barbie"). Christopher Nolan reina absoluto para Melhor Diretor . Nas categorias técnicas, desponta como provável vencedor em Fotografia, Montagem e Som e Mixagem de Som . Entra com chances como Melhor Roteiro Adaptado e Trilha Sonora.





Favorito aos prêmios de (ao lado de "Assassinos da Lua das Flores"); , Cillian Murphy disputa voto a voto com Paul Giamatti ("Os Rejeitados); e , Robert Downey, Jr., em uma briga interessante com Mark Ruffalo ("Pobres Criaturas") e Ryan Gosling ("Barbie"). Christopher Nolan reina absoluto para . Nas categorias técnicas, desponta como provável vencedor em . Entra com chances como ONDE VER: Pode ser alugado em VOD na Apple TV +, Claro TV + e Google Play

ASSASSINOS DA LUA DAS FLORES

O QUE É: Volta de Martin Scorsese às superproduções e aos grandes orçamentos. Mesmo com 3h20 de duração, o filme agradou ao público fiel do diretor e à boa parte da crítica. Durante os anos de 1920, nas terras ricas em petróleo da Nação Osage, no estado norte-americano do Oklahoma, uma sucessão de assassinatos brutais, que ficou conhecida como o Reino do Terror, desencadeia uma investigação em grande escala por parte do recém-formado FBI. Scorsese brilha com seu rigor estético e direção de atores irretocável.





Volta de Martin Scorsese às superproduções e aos grandes orçamentos. Mesmo com 3h20 de duração, o filme agradou ao público fiel do diretor e à boa parte da crítica. Durante os anos de 1920, nas terras ricas em petróleo da Nação Osage, no estado norte-americano do Oklahoma, uma sucessão de assassinatos brutais, que ficou conhecida como o Reino do Terror, desencadeia uma investigação em grande escala por parte do recém-formado FBI. Scorsese brilha com seu rigor estético e direção de atores irretocável. OSCAR 2024: Favorito ao prêmio de Melhor Filme (ao lado de "Oppenheimer") e Melhor Atriz, Lily Gladstone, disputando com Emma Stone ("Pobres Criaturas"). Martin Scorsese tenta derrotar o favorito Christopher Nolan como Melhor Diretor. Em outras categorias, entra com chances em Melhor Roteiro Adaptado, Fotografia, Montagem e Trilha Sonora.





Favorito ao prêmio de Melhor Filme (ao lado de "Oppenheimer") e Melhor Atriz, Lily Gladstone, disputando com Emma Stone ("Pobres Criaturas"). Martin Scorsese tenta derrotar o favorito Christopher Nolan como Melhor Diretor. Em outras categorias, entra com chances em Melhor Roteiro Adaptado, Fotografia, Montagem e Trilha Sonora. ONDE VER: Pode ser alugado em VOD na Apple TV +, Claro TV + e Google Play

BARBIE

O QUE É: Considerado o responsável pelo retorno do público às salas de cinema em 2023, o filme rendeu quase US$ 1,5 bilhão ao redor do mundo, virando referência na cultura pop e ditando moda e comportamento, principalmente entre os mais jovens. É o projeto de maior bilheteria dirigido por uma mulher, Greta Gerwig. Vivendo em um mundo que aparenta ser perfeito, Barbie (Margot Robbie) tem uma crise existencial que a faz parar no mundo humano. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), procura resolver sua crise em meio a um novo universo imperfeito, que traz seus desafios e recompensas. Grande diretora, Greta Gerwig faz do filme um discurso feminista contrário à superficialidade da sociedade. Uma sátira ao universo sintético pela busca da perfeição física.





Considerado o responsável pelo retorno do público às salas de cinema em 2023, o filme rendeu quase US$ 1,5 bilhão ao redor do mundo, virando referência na cultura pop e ditando moda e comportamento, principalmente entre os mais jovens. É o projeto de maior bilheteria dirigido por uma mulher, Greta Gerwig. Vivendo em um mundo que aparenta ser perfeito, Barbie (Margot Robbie) tem uma crise existencial que a faz parar no mundo humano. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), procura resolver sua crise em meio a um novo universo imperfeito, que traz seus desafios e recompensas. Grande diretora, Greta Gerwig faz do filme um discurso feminista contrário à superficialidade da sociedade. Uma sátira ao universo sintético pela busca da perfeição física. OSCAR 2024: Provavelmente deve ser o recordista de indicações ao Oscar 2024. As chances de vencer, porém, recaem mais nas categorias técnicas, como Desenho de Produção, Som e Mixagem de Som e Figurino. "What Was I Made For" deve vencer a estatueta de Melhor Canção . Ryan Gosling é uma zebra que pode "acontecer" como Melhor Ator Coadjuvante.





Provavelmente deve ser o recordista de indicações ao Oscar 2024. As chances de vencer, porém, recaem mais nas categorias técnicas, como Desenho de Produção, Som e Mixagem de Som e Figurino. . Ryan Gosling é uma zebra que pode "acontecer" como Melhor Ator Coadjuvante. ONDE VER: Em cartaz na HBO Max

POBRES CRIATURAS

O QUE É: Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza 2023, o surrealista projeto do grego Yorgos Lanthimos ("A Favorita") é distribuído pela 20th Century Studios, braço de filmes adultos da Disney. Inventivo e provocativo na medida certa, o drama cômico faz uma crítica à superficialidade das relações interpessoais, tendo o clássico "Frankenstein" como leve referência. Acompanhamos a evolução de Bella (Emma Stone), uma mulher ressuscitada pelo médico Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção do especialista, a criatura quer aprender. Sedenta por conhecer o mundo, foge com Duncan (Mark Ruffalo), um advogado debochado. Bella embarca no firme propósito de defender a igualdade e a liberdade entre os sexos.





Vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza 2023, o surrealista projeto do grego Yorgos Lanthimos ("A Favorita") é distribuído pela 20th Century Studios, braço de filmes adultos da Disney. Inventivo e provocativo na medida certa, o drama cômico faz uma crítica à superficialidade das relações interpessoais, tendo o clássico "Frankenstein" como leve referência. Acompanhamos a evolução de Bella (Emma Stone), uma mulher ressuscitada pelo médico Baxter (Willem Dafoe). Sob a proteção do especialista, a criatura quer aprender. Sedenta por conhecer o mundo, foge com Duncan (Mark Ruffalo), um advogado debochado. Bella embarca no firme propósito de defender a igualdade e a liberdade entre os sexos. OSCAR 2024: Queridinho da crítica, deve ter um considerável número de indicações. Emma Stonne disputa a estatueta de Melhor Atriz com Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores"). Mark Ruffalo tem boas chances de levar o prêmio de Ator Coadjuvante, porém, está embolado com Robert Downey, Jr. ("Oppenheimer") e Ryan Gosling ("Barbie"). O projeto é um dos favoritos para ganhar o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, Desenho de Produção, Efeitos Visuais e Figurino.





Queridinho da crítica, deve ter um considerável número de indicações. Emma Stonne disputa a estatueta de Melhor Atriz com Lily Gladstone ("Assassinos da Lua das Flores"). Mark Ruffalo tem boas chances de levar o prêmio de Ator Coadjuvante, porém, está embolado com Robert Downey, Jr. ("Oppenheimer") e Ryan Gosling ("Barbie"). O projeto é um dos favoritos para ganhar o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, Desenho de Produção, Efeitos Visuais e Figurino. ONDE VER: Estreia nos cinemas em 1º de fevereiro de 2024

OS REJEITADOS

O QUE É: A volta de Alexander Payne ("A Eleição" e "Sidways") às grandes narrativas. Comédia de humor extremamente ácido e inteligente, o filme propõe uma crítica à solidão. Um professor de história mal-humorado (Paul Giamatti, brilhante) precisa ficar no campus para cuidar dos alunos que não tem para onde ir durante o Natal.



A volta de Alexander Payne ("A Eleição" e "Sidways") às grandes narrativas. Comédia de humor extremamente ácido e inteligente, o filme propõe uma crítica à solidão. Um professor de história mal-humorado (Paul Giamatti, brilhante) precisa ficar no campus para cuidar dos alunos que não tem para onde ir durante o Natal. OSCAR 2024: Um dos filmes mais elogiados do ano, o projeto deve concorrer às principais categorias do Oscar 2024. Podem cravar: Da'Vine Joy Randolph é a virtual vencedora como Melhor Atriz Coadjuvante , pois praticamente não tem adversárias. O filme também chega com força para Melhor Ator (Paul Giamatti, com boas chances de levar) e Roteiro Original.



Um dos filmes mais elogiados do ano, o projeto deve concorrer às principais categorias do Oscar 2024. Podem cravar: é a virtual vencedora como , pois praticamente não tem adversárias. O filme também chega com força para Melhor Ator (Paul Giamatti, com boas chances de levar) e Roteiro Original. ONDE VER: Chega aos cinemas em 11 de janeiro de 2024

ZONA DE INTERESSE

O QUE É: Consagrado no Festival de Cannes 2023, de onde saiu premiado, o filme de Jonathan Glazer é um dos mais comentados de 2023. Mantendo a crueza sempre vista nas produções do realizador britânico ("Sob a Pele" e "Reencarnação", duas obras-primas), o longa faz uma radiografia do cotidiano de uma família alemã capitaneada por Rudolf Höss, chefe do exército nazista, e a sua mulher, Hedwig (mais uma grande atuação da alemã Sandra Huller, protagonista de outro filme oscarizável, "Anatomia de uma Queda"). Eles tentam construir uma vida de sonho em uma casa com jardim. A família perfeita para um comercial de margarina. O problema: são vizinhos do campo de concentração de Auschwitz. Baseado no best-seller de Martin Amis.





Consagrado no Festival de Cannes 2023, de onde saiu premiado, o filme de Jonathan Glazer é um dos mais comentados de 2023. Mantendo a crueza sempre vista nas produções do realizador britânico ("Sob a Pele" e "Reencarnação", duas obras-primas), o longa faz uma radiografia do cotidiano de uma família alemã capitaneada por Rudolf Höss, chefe do exército nazista, e a sua mulher, Hedwig (mais uma grande atuação da alemã Sandra Huller, protagonista de outro filme oscarizável, "Anatomia de uma Queda"). Eles tentam construir uma vida de sonho em uma casa com jardim. A família perfeita para um comercial de margarina. O problema: são vizinhos do campo de concentração de Auschwitz. Baseado no best-seller de Martin Amis. OSCAR 2024: Outra vitória certa. "Zona de Interesse" é o virtual ganhador da estatueta de Melhor Filme Internacional . Praticamente não há adversários. Fique de olho em outros concorrentes de peso, como o espanhol "A Sociedade da Neve" (que chega a Netflix em 4 de janeiro), o belo francês "O Sabor da Vida" (estreia nos cinemas em 01/02) e o dinamarquês "The Promised Land" (ainda sem previsão de chegar ao Brasil)



Outra vitória certa. "Zona de Interesse" é o virtual ganhador da estatueta de . Praticamente não há adversários. Fique de olho em outros concorrentes de peso, como o espanhol (que chega a Netflix em 4 de janeiro), o belo francês (estreia nos cinemas em 01/02) e o dinamarquês (ainda sem previsão de chegar ao Brasil) ONDE VER: Chega aos cinemas em 15 de fevereiro

HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO