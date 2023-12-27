Berlim, na Netflix, e Mamonas Assassinas, nos cinemas: dicas do que assistir nas férias

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BERLIM

Spin-off do fenômeno "La Casa de Papel", a série espanhola da Netflix promete ser o hit do verão 2024. A história é focada em Berlim, personagem de Pedro Alonso. O rapaz é "movimentado" por seus assaltos extraordinários, como fazer joias que valem 44 milhões de euros desaparecerem como em um passe de mágica. Para isso, conta com a ajuda de um dos três grupos com os quais já roubou antes. Estreia nesta sexta (29) na gigante do streaming.

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MAMONAS ASSASSINAS: O FILME

Uma das produções nacionais mais aguardadas do ano, "Mamonas Assassinas" conta o sucesso meteórico da banda de Guarulhos/SP, que chegou a vender 3 milhões de discos em apenas oito meses de carreira. Mesmo não sendo o foco da produção, o longa de Edson Spinello também relembra o acidente aéreo que findou a breve trajetória dos artistas, no início de 1996. Os fãs vão se amarrar. Estreia nos cinemas nesta quinta (28).

03

ECO

A soturna produção da Marvel estreia dia 10 de janeiro de 2024, tanto na Star + quando na Disney +. A trama da série segue a história de Maya Lopez, perseguida pelo império criminoso de Wilson Fisk. Quando sua jornada a leva para casa, terá que confrontar sua família e seu legado. A produção é estrelada por Alaqua Cox, como Maya Lopez, além de Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon e Cody Lightning, com Graham Greene e Vincent D’Onofrio, que reprisa seu papel como o vilão Wilson Fisk, também conhecido como Rei do Crime.

04

TURMA DA MÔNICA JOVEM - REFLEXOS DO MEDO

Mais um filme baseado nos icônicos personagens criados por Maurício de Sousa, a produção de Mauricio Eça chega aos cinemas em 18 de janeiro de 2024. Agora adolescentes, Mônica, Cebola, Magali, Cascão e Milena não demoram para perceber que as coisas no colégio andam estranhas. Quando descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado, decidem se unir em uma missão para tentar salvá-lo.

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A SOCIEDADE DA NEVE

Sucesso nos cinemas, o drama espanhol de J.A. Bayona (do excelente "O Orfanato) chega à Netflix em 4 de janeiro de 2024. Representante da Espanha no Oscar de Filme Internacional (com grandes chances de ser indicado ao prêmio) a produção relata uma tenebrosa história real, que envolve violência e canibalismo. Em 1972, o voo 571 da Força Aérea Uruguaia, fretado para levar um time de rúgbi ao Chile, sofre um acidente catastrófico nos Andes. Apenas 29 dos 45 passageiros sobrevivem à queda. Presos em um dos ambientes mais inacessíveis e hostis do planeta, eles recorrem a medidas extremas para continuar vivos. HZ já conferiu e recomenda com força.

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WISH - O PODER DOS DESEJOS

Nova produção da Walt Disney Studios que já está entre as favoritas ao Oscar de Melhor Animação. A direção de Chris Buck e Fawn Veerasunthorn prima pela sensibilidade e apuro estético ao usar a tecnologia de animação tradicional. No mágico reino de Rosas, Asha, uma jovem e espirituosa, faz um desejo tão poderoso que é atendido por uma força cósmica: uma pequena esfera de energia chamada Estrela. Juntas, Asha e Estrela enfrentam um inimigo maligno (sempre tem um chato para atrapalhar a vida da mocinha), Rei Magnífico, soberano de Rosas. Chega aos cinemas em 4 de janeiro de 2024.

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TRUE DETECTIVE - TERRA NOTURNA

A quarta temporada da consagrada série da HBO Max chega ao streaming em 14 de janeiro de 2024, agora estrelada pela diva Jodie Foster, que esteve em São Paulo recentemente para divulgar o trabalho. Aqui, uma dupla de investigadoras, Liz Danvers e Evangeline Navarro, tenta desvendar o sumiço de seis homens em uma estação de pesquisa no Ártico. Foster, vencedora do Oscar por "O Silêncio dos Inocentes", e Kalis Reis, interpretam Danvers e Navarro, respectivamente. A produção é de Barry Jenkins, vencedor do Oscar com "Moonlight". Promete muito.

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PATOS!

Mais um desenho que chega aos cinemas para animar a garotada em férias escolares. A trama é meio nonsense, mas faz um belo resgate das aventuras anuais por que passam as aves migratórias. A família Mallard está um pouco refém da rotina. Enquanto Mack, o pai, se contenta em manter sua prole segura nos arredores de um lago, Pam, a mãe, está ansiosa para agitar as coisas e mostrar a seus filhos – o adolescente Dax e a patinha Gwen – o mundo inteiro. A coisa fica mais maluca quando eles decidem ir para a ensolarada Jamaica. Estreia em 4 de janeiro de 2024.

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EXPATS

Aposta da Prime Vídeo para o início de 2024, a série tem como trunfo a presença sempre impactante de Nicole Kidman ("Os Outros") no elenco. Ainda no cast, Sarayu Blue ("Hilary Starr") e Ji-young Yoo ("Mercy"). A história acompanha como a vida de três mulheres se entrelaça por meio de uma tragédia: o desaparecimento do filho de Margaret em Hong Kong. A trama é baseada no best-seller "The Expatriates", de Janice Y. K. Lee. Chega à plataforma no finalzinho das férias, em 26 de janeiro.

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IRMÃOS SUN