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De "O Zorro" a "Expats": os lançamentos do Prime Video para janeiro de 2024

A plataforma de streaming promete começar o ano com uma explosão de entretenimento para todos os públicos. Veja as novidades no catálogo
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 16:17

Imagem Edicase Brasil
Em janeiro, o serviço de streaming promete novas produções originais com muito humor e drama Crédito: Sergio Photone | Shutterstock
Janeiro de 2024 vem com grandes novidades para os assinantes do Prime Video. A plataforma de streaming, conhecida por sua oferta diversificada e de qualidade, com produções originais, promete começar o ano com uma explosão de entretenimento para todos os públicos.
A seguir, confira 4 lançamentos Prime Video para não perder nos primeiros dias do ano.
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Em “After – Para Sempre”, Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin encantam os espectadores em uma história intensa Crédito: Reprodução Digital | Voltage Pictures

1. After - Para Sempre (01/01)

Essa é uma continuação da saga de livros e filmes “After”, que mergulha os espectadores mais uma vez na complexa e intensa história de Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin). Dessa vez, enfrentando um bloqueio criativo e diante de um futuro incerto com Tessa, Hardin decide embarcar numa viagem para Portugal.
Durante essa jornada, ele se dá conta de que precisa mudar sua postura para reconquistar a jovem da forma correta. A trama aborda temas como amor, perdão e autodescoberta, proporcionando aos espectadores uma montanha-russa de emoções ao acompanhar o casal.
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A série “O Zorro” promete uma nova versão do amado personagem com cenas emocionantes Crédito: Reprodução Digital | Amazon Prime Video Studios

2. O Zorro (19/01)

A nova adaptação do famoso personagem criado por Johnston McCulley tem Miguel Bernardeau como Zorro e Renata Notni como Lolita Marquez. A história é ambientada na cidade de Los Angeles, no século 19, quando a região passava por diversas mudanças políticas.
Os espectadores acompanham Diego de la Vega, que assume a identidade misteriosa de Zorro para buscar justiça pela morte de seu pai. O resultado é o personagem se tornar um símbolo da luta por justiça para os povos indígenas oprimidos.
O elenco da série ainda tem a participação deDalia Xiuhcoatl,Paco Tous, Cristo Fernández e Cecilia Suárez.
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Em “Hazbin Hotel”, a princesa Charlie promete dar uma nova chance aos habitantes do submundo Crédito: Reprodução Digital | Amazon Prime Video Studios

3. Hazbin Hotel (19/01)

Essa série de animação segue a personagem Charlie, conhecida como a “princesa do inferno”, na sua tentativa de criar um hotel no submundo para que os demônios encontrem sua “redenção”. Ainda que muitos duvidem da sua capacidade, ela tem ajuda de amigos e alguns hóspedes inusitados para tornar o seu sonho realidade.
Inicialmente, a série criada por Vivienne Medrano, ou Vivziepop, teve seu episódio piloto lançado em 2019, no YouTube. No ano seguinte, foi anunciado que a produtora A24 iria assumir o desenvolvimento de uma versão seriada. Com adição da produção da Prime Video, a animação tem sua estreia para o fim de janeiro e com uma segunda temporada garantida.
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Em “Expats”, Nicole Kidman promete uma atuação surpreendente Crédito: Reprodução Digital | Amazon Prime Video Studios

4. Expats (26/01)

A minissérie “Expats” é a mais nova aposta da plataforma para esse formato de narrativa. Com Nicole Kidman (Margaret), Sarayu Blue (Hilary Starr) e Ji-young Yoo (Mercy) no elenco principal, a trama acompanha como a vida dessas três mulheres se entrelaça por meio de uma tragédia: o desaparecimento do filho de Margaret em Hong Kong.
A história é baseada no best-seller “The Expatriates”, da autora Janice Y. K. Lee. Com produção de Nicole Kidman, criação e direção de Lulu Wang, a produção terá seis episódios ao todo. A produção segue a dor e a luta de uma mãe em busca de seu filho e de um novo recomeço para si, além de aprofundar a tênue relação entre patroas e suas babás.

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