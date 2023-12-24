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Coluna Geek

Aquaman 2 e o fim do Universo da DC nos cinemas após 10 anos

Com lançamento da nova produção da Warner Bros. Discovery, o que era conhecido como "snyderverso" ganha sua controvérsia conclusão

Publicado em 24 de Dezembro de 2023 às 09:00

Publicado em 

24 dez 2023 às 09:00
Vinícius Oliveira

Colunista

Vinícius Oliveira Vinícius Oliveira
Após 10 anos, o Universo Compartilhado da DC Comics nos cinemas chega ao fim. O lançamento de Aquaman 2: O Reino Perdido termina com uma história que tanto frustrou os fãs da produtora.
Com um histórico de vários fracassos de bilheteria (especialmente nos últimos anos) e poucos projetos que caíram no gosto de seu exigente público, a Warner Bros. Discovery desistiu do projeto que se iniciou com "Homem de Aço", em 2013.
Nesta Coluna Geek especial contamos um pouco da história desse universo de super-heróis que prometia ter um futuro promissor, mas que, ano após ano, deixou claro a falta de organização e planejamento por trás de produções com orçamentos multimilionários.
Ah, sim: quer saber mais sobre "Aquaman 2: O Reino Perdido", o último longa-metragem desse universo? É só clicar aqui para conferir a crítica de HZ.

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Vinícius Oliveira Vinícius Oliveira

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