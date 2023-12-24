Aquaman 2 e o fim do Universo da DC nos cinemas após 10 anos

Após 10 anos, o Universo Compartilhado da DC Comics nos cinemas chega ao fim. O lançamento de Aquaman 2: O Reino Perdido termina com uma história que tanto frustrou os fãs da produtora.

Com um histórico de vários fracassos de bilheteria (especialmente nos últimos anos) e poucos projetos que caíram no gosto de seu exigente público, a Warner Bros. Discovery desistiu do projeto que se iniciou com "Homem de Aço", em 2013.