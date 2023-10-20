Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Da nova DC de James Gunn à Netflix mais cara, o cenário audiovisual passa por mudanças

A gigante do streaming anunciou o fim do plano básico para novos assinantes e tem outra plataforma querendo restringir a divisão de senhas. Vem conferir!
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 18:05

O cenário do audiovisual está em uma fase de mudanças, seja no mundo dos heróis ou no sofá da sua casa não faltam assuntos. Neste vídeo, vamos relembrar os anúncios da DC/Warner para cinemas, séries e animações. Segundo James Gunn, a previsão para o lançamento das primeiras produções dessa nova fase já é para 2024.
Outro ponto que vamos discutir é a greve de atores em Hollywood, que continua com fim incerto. Enquanto isso, a Netflix vai encerrar o plano básico para novos assinantes da plataforma, deixando apenas três possibilidades de planos no Brasil: padrão com anúncios (R$ 18,90), padrão (R$ 39,90) e premium (R$ 55,90) .
Tá achando pouco? Descubra qual a outra plataforma de streaming quer limitar o compartilhamento de senhas. Veja o vídeo abaixo:
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

Tópicos Relacionados

Cinema Disney + Netflix Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados