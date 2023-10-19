Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Cemitério Maldito: entenda tudo da série e suas adaptações no cinema

Nova produção chegou no Paramount+, no início do mês, trazendo o início de todo o desenrolar das histórias apresentadas na telona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 19:12

O “Cemitério Maldito”, ou apenas “O Cemitério”, é um livro escrito Stephen King, considerado um dos maiores mestres do terror da atualidade. A história principal já foi adaptada para as telonas algumas vezes e, no dia 06 de outubro, o serviço de streaming Paramount+ lançou um spin-off chamado "Cemitério Maldito: A Origem" (Pet Sematary: Bloodlines).
A trama se passa em 1969. Na sinopse, o jovem Jud Crandall sonha em deixar para trás sua cidade natal, Ludlow, mas logo descobre segredos sinistros no local. Ele é forçado a enfrentar a sombria história de sua família, que o manterá para sempre conectado à cidadezinha.
Abaixo, vamos detalhar um pouco mais da produção, desde seu autor (Stephen King) até as versões anteriores (de 1989 e de 2019) - lembrando que a  história do famoso cemitério que traz os mortos de volta à vida já teve até uma continuação pouco falada. Confira o vídeo sobre a nova produção, mas cuidado que temos spoilers. Se você não liga, aproveite!
*Vinícius Oliveira é editor de vídeos e apaixonado por filmes, séries, quadrinhos, animes e jogos que fazem parte da cultura geek

Veja Também

One Piece: o que podemos esperar do segundo ano da série?

O que é NPC? Nova febre lucrativa do TikTok movimenta influencers, mas divide opiniões

Re/Member: adaptação da Netflix promete mas não entrega nada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Geek
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados