Cemitério Maldito: entenda tudo da série e suas adaptações no cinema

O “Cemitério Maldito”, ou apenas “O Cemitério”, é um livro escrito Stephen King, considerado um dos maiores mestres do terror da atualidade. A história principal já foi adaptada para as telonas algumas vezes e, no dia 06 de outubro, o serviço de streaming Paramount+ lançou um spin-off chamado "Cemitério Maldito: A Origem" (Pet Sematary: Bloodlines).

A trama se passa em 1969. Na sinopse, o jovem Jud Crandall sonha em deixar para trás sua cidade natal, Ludlow, mas logo descobre segredos sinistros no local. Ele é forçado a enfrentar a sombria história de sua família, que o manterá para sempre conectado à cidadezinha.

Abaixo, vamos detalhar um pouco mais da produção, desde seu autor (Stephen King) até as versões anteriores (de 1989 e de 2019) - lembrando que a história do famoso cemitério que traz os mortos de volta à vida já teve até uma continuação pouco falada. Confira o vídeo sobre a nova produção, mas cuidado que temos spoilers. Se você não liga, aproveite!