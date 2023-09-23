O que é NPC? Nova febre lucrativa do TikTok movimenta influencers, mas divide opiniões

Lives NPC no TikTok causam polêmica na internet, mas geram grana para influenciadores Crédito: Reprodução

Na internet, muito tem se falado sobre a febre das lives NPC, especialmente no TikTok. Se você não é familiarizado com o mundo digital, pode até achar que se trata de alguma transmissão revelando índices econômicos. A "sopinha de letras", na verdade, tem muito a ver com o mundo geek, em especial os gamers, influenciadores das redes sociais e uma galera que está faturando alto com essa brincadeira, que muitos consideram de gosto duvidoso.

Bizarrices à parte, o que seriam lives NPC? Trata-se de transmissões feitas para o TikTok em que influenciadores repetem gestos e frases conforme o público pede, fingindo ser personagens de videogame, mas precisamente os "Non Playable Character" ("personagem não jogável", no bom português). As carinhas de bichinhos, frutas, muita maquiagem, perucas e a voz infantilizada vem como "bônus extra".

Os Non Playable Character são uma espécie de "coadjuvante" dos jogos, ou seja, os caras que aparecem durante a história, mas não são controlados pelo jogador. Muitos compõem o cenário e outros são responsáveis por passar missões ou mesmo vender suprimentos. Entre os exemplos de NPC, temos seres que andam pela cidade nos jogos de GTA, minions do League of Legends, pets do Free Fire e elementos do Candy Crush, como a graciosa Tiffi.

Explicando a dinâmica dessas transmissões, criadores de conteúdo, "atacando" de cosplay, obedecem aos pedidos dos internautas, alguns repetitivos, e, em troca, recebem presentes virtuais (como rosa, pirulito, panda e troféu), que podem ser transformados em grana de verdade. É nesse ponto que os influenciadores estão faturando, e, em alguns casos, alto. Tem um detalhe: esse pagamento é convertido para dólar e algumas figurinhas, ou melhor, presentinhos, chegam custar US$ 500. Que brincadeira cara, hein!?

PIONEIRISMO

Segundo matéria de O Estado de S. Paulo, republicando notícia do The New York Times, alguns produtores de conteúdo chegaram a faturar de R$ 30 mil a R$ 50 mil com lives de NPC.

A pioneira da nova tendência - que estourou na web no início do mês - foi a canadense PinkyDoll, que reage aos sorvetes e pirulitos virtuais que recebe de seus seguidores. Em entrevista ao New York Times, contou que conseguiu arrecadar US$ 3 mil em uma única live (cerca de R$ 14,6 mil). Com sua atividade no OnlyFans, Instagram e TiktTok, a influenciadora diz lucrar até US$ 7 mil em um dia, o equivalente a R$ 34 mil. Abaixo, veja uma performance de Pinky.

Claro que a onda já invadiu o Brasil. Produtores de conteúdo do país aderiram à brincadeira. Um dos tiktokers que fez com que as lives de NPC viralizassem por aqui é Felca, que afirmou ter conseguido 13 milhões de acessos simultâneos e chegou a faturar US$ 200 (cerca de R$ 1 mil em conversão direta), com apenas 10 minutos de transmissão.

Conhecido por seu humor politicamente incorreto, e por ter pouco filtro em seus depoimentos, Felca revelou, em entrevista ao portal Splash, que as lives NPC atraem o público que gosta de ver influenciadores em situações constrangedoras.

"Acho que é o bizarro, o ridículo, o cringe. Aquele sentimento de vergonha alheia. E também por serem padrões repetitivos de comportamento. Acho que o cérebro acha isso satisfatório. A pessoa fica esperando que eu vá falar a mesma frase. Então, talvez dê um conforto cognitivo de saber o que esperar", apontou, dizendo que o internauta tem a sensação de controle da situação.

Ele também afirmou (na mesma entrevista) perceber que pessoas mais velhas costumam doar mais. "São os mais velhos que ficam ali acompanhando, pelo menos as que doam. São pessoas de 40, 50 anos, às vezes idosas, que ficam ali assistindo". Abaixo, veja outros exemplos de live NPC que bombara nas redes.

Sobre essa onda no Tiktok de live como NPC.



Irmão, isso aqui é coisa de maluco pesado. Não tem como aceitar como normal uma parada dessa.



É bizarro. pic.twitter.com/fUrkFwtsAd — É o DanieL (@deeliessice) September 13, 2023

REPERCUSSÃO

Adorada por muitos internautas, mas criticada pelo mesmo percentual deles, as lives NPC já estão no radar do TikTok, especialmente porque o sucesso do conteúdo tem gerado debates inflamados na internet (em sua maioria compostos por críticas) questionando como influencers se expõem para ganhar dinheiro. A plataforma começou a dificultar o engajamento e, consequentemente, a monetização desse tipo de transmissão.

Antes, assim como qualquer outra exibição ao vivo, o conteúdo chegava para quem estivesse conectado. Agora, a plataforma está criando barreiras entre os tiktokers que promovem as lives e os usuários.

Segundo relatos mostrados em matéria publicada por O Estado de S. Paulo, ao iniciar uma transmissão do tema, o TikTok mostra uma mensagem informando que a visibilidade da live será restrita.

"Sua live não pode ser recomendada e será restrita nos resultados de busca porque ela pode apresentar conteúdo que envolve ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes para induzir os espectadores a enviarem Presentes. Isso está alinhado com as normas de qualificação do feed Para Você conforme nossas Diretrizes da Comunidade", diz a notificação.

Em entrevista ao portal Campo Grande News, a jornalista Lyra Libero, consultora especialista no aplicativo desenvolvido pela empresa chinesa ByteDance, afirma categoricamente que a onda das lives NPC deve passar, sem especificar uma data.