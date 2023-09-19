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Senhoras do ES viralizam no TikTok em desafio de ópera; veja vídeo

Vídeo das irmãs Teixeira, gravado em Vitória há cerca de três semanas, já conta com mais de 3,5 milhões de visualizações. Até o ator Bruno Gagliasso curtiu, elogiando a "performance"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 14:15

Um grupo de irmãs capixabas viralizou na internet após o filho de uma delas, o social media Diego Morales, postar um vídeo no TikTok em que as simpáticas senhorinhas tentam participar de um desafio de ópera.
Só tentam, né, porque acabam caindo na gargalhada e conquistando os internautas com seu bom humor e carisma. Dê uma espiada na proeza (se você ainda não viu, claro).
HZ conversou com Diego sobre o fenômeno da postagem, que conta com 3,5 milhões de acesso desde o lançamento, no início do mês. "O engraçado é que elas ficam rindo até hoje quando assistem. A gravação demonstra o que cada uma é, em sua verdadeira essência. Elas são da mesma forma como a gente vê na tela. As irmãs Teixeira são assim, unidas, felizes e bem humoradas", afirma o rapaz, informando que o vídeo foi gravado em Jardim Camburi, Vitória (ES), na casa de uma delas, durante uma reunião em família com os sobrinhos. 
Ah, sim: o nome das três "cantoras de ópera" são: Ingrid (a dona da  casa), Rosa Maria, Sandra, Zezeca (a que faz mais sucesso entre os internautas por seu riso fácil e espontâneo), Vera (a "palhaça da família", segundo Diego, e responsável pelos cutucões nas irmãs) e Ângela, a mais tímida delas.
"Elas fazem tudo junto e se reúnem semanalmente. Temos vários vídeos gravados, mas nunca postamos, pois não dá certo. Elas acabam rindo e estragam a gravação. A gente também ri muito junto", brinca o rapaz, dizendo que os bastidores da filmagem foram ainda mais inusitados, rendendo ótimos momentos.
"Zezeca, antes de a gente começar a gravar, começou a rezar, pedindo aos céus para não rir, mas não adiantou", diverte-se Diego, dizendo que somente agora elas estão entendendo a repercussão que a postagem teve nas redes. 
HZ sugeriu que Diego postasse no TikTok esses bastidores. Seria sucesso certeiro.
O ator Bruno Gagliasso curtiu e comentou o vídeo das irmãs capixabas na internet
O ator Bruno Gagliasso curtiu e comentou o vídeo das irmãs capixabas na internet Crédito: Reprodução/Instagram
"Elas não entendem, olham o 3M e falam: mas só 3 mil pessoas viram? Corrijo e falo: gente, são mais de 3 milhões... Hoje soubemos que Bruno Gagliasso curtiu e comentou em uma postagem no Instagram (vários outros perfis estão respostando a "performance" das irmãs). Ficaram super honradas e felizes de ele ter curtido a brincadeira".
Diego Morales diz que a ideia é continuar postando as peripécias das irmãs Teixeira. "Todo mundo diz que deveria ter um BBB só com elas (risos). Acho que o vídeo fez tanto sucesso porque as pessoas precisam desse bom humor para seguir com a vida", complementa. 

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