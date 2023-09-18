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Arthur Aguiar termina o namoro com a capixaba Jheny Santucci, grávida do ator

'Nossa história foi muito rápida e intensa', diz o ator, que será pai do bebê que empresária espera
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 13:45

Jheny Santucci e Arthur Aguiar esperam um bebê
Jheny Santucci e Arthur Aguiar esperam um bebê Crédito: Reprodução/Instagram
Três dias após anunciarem uma gravidez, com direito a repostagens nos perfis do Instagram, Arthur Aguiar e Jheny Santucci terminaram o namoro. O novo anúncio foi feito pelo ator também nas redes sociais.
"A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente empreendedora, dona do seu próprio negócio...Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho(a)", iniciou Arthur.
Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela.
Eles se conheceram no final de março, ficaram e decidiram namorar quando foram pegos de surpresa com a gravidez. "Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março, e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro, e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem nos falar, sem nos ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!", escreveu Arthur.
"Lógico que não foi uma notícia fácil pra nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos MUITO felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços."
Por conta da gravidez, Arthur e Jheny tentaram engatar um namoro. Segundo o ator, o relacionamento não deu certo, pois não era o que eles realmente queriam.
Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, pra gente entender como seria isso...Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos
"Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha pra ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos focar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês!"

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