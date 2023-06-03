Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi não era feliz na relação porque ele comia carne vermelha

Arthur Aguiar Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Arthur Aguiar relembrou nesta quinta-feira, 1, o relacionamento conturbado que viveu com Maíra Cardi. Após ter diversas traições expostas, o ex-BBB disse que acreditava que não fazia a ex-esposa feliz por causa de seus hábitos alimentares.

Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, o ator revelou que mantinha acordos sobre alimentação com a coach por conta da filha do casal, Sophia. Luciana Gimezes o questionou como ele fazia para comer carne, já que Maíra provavelmente não aprovava.

Então, o artista refletiu: "Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que, em casa, era melhor que eu não comesse [carne], principalmente pela Sophia. Mas fora... Coxinha não entrava [em casa]. Açúcar, nem pensar.

"Existia uma questão do público também. É o que ela trabalha. Como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo 'eu cuido das pessoas, e meu marido tá comendo coxinha'", exemplificou.