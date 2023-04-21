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Arthur Aguiar revela que está investindo na carreira de piloto de automobilismo

Campeão do BBB 22 contou que está se preparando para começar a competir
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 10:48

Arthur Aguiar revela que está investindo na carreira de piloto automobilismo
Arthur Aguiar revela que está investindo na carreira de piloto automobilismo Crédito: Instagram/@sbtthenoite
Arthur Aguiar foi o convidado de Danilo Gentili, no The Noite, do SBT, nesta quarta-feira, 19, e revelou que tem outros planos além da carreira de ator e cantor. O campeão do Big Brother Brasil 22 contou que está finalizando um curso de pilotagem e tem o interesse em competir.
"Nem sei se posso falar sobre isso, ainda. Vou me formar agora em abril no curso de pilotagem e tudo leva a crer que vou pilotar e correr em uma dessas categorias de automobilismo", disse.
Já nos seus stories, respondendo a curiosidades dos seus fãs, contou que não se arrependeu de ter participado do reality comandando por Boninho, inclusive, foi através da sua participação que o público teve chance de conhecer um pouco mais sobre ele.
"Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Aliás, me considero uma pessoa muito privilegiada porque tive muitas experiências incríveis na minha vida, várias, e o BBB com certeza foi uma delas, porque me permitiu que as pessoas pudessem me conhecer mais e conviver comigo 24 horas. Acredito de verdade que o saldo foi muito positivo. Tenho muito orgulho dessa edição e de ter sido campeão."
Após a saída do programa, o famoso investiu na divulgação do filme Pluft, o Fantasminha e também lançou alguns trabalhos musicais, Casa Revirada, em parceria com Matheus & Kauan, e Fora da Casinha, com Matheus Fernandes.

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