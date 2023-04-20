Ex-produtora rural do ES fatura R$ 40 mil por mês no OnlyFans

Ex "boia fria do interior", Faby Vargas fatura R$ 40 mil mensalmente com nudes em plataformas de conteúdo adulto Crédito: Divulgação

Foi produzindo conteúdos para plataformas de conteúdo adulto, como Only Fans e Privacy que Faby Vargas conseguiu mudar de vida. Hoje a ex-produtora rural de Conceição de Castelo, no Sul do Estado, está no top 10 de criadores de conteúdo sensual da plataforma OnlyFans, o que a faz faturar mensalmente cerca de R$ 40 mil com seu conteúdo.

Mesmo com o reconhecimento de "Musa do Only Fans", Faby lembra que o começo não foi tão fácil. No final de 2022, chegou a ser rejeitada por uma revista masculina, que não acreditou no potencial dela. Dessa negativa, a "boia fria do interior" decidiu se lançar sozinha na internet e produzir seus próprios conteúdos.

“Na época, me chamaram de caipira só porque venho da roça. Moro no Espírito Santo e minha família é da zona rural. Falaram que menina do interior não vendia, que as pessoas querem mulheres montadas, que tenham glamour. E eu era da roça, andava de bota e camisa xadrez. Fiquei triste, claro. Mas aquilo só me deu força para buscar meu dinheiro. Era uma realização pessoal posar nua. Pensei: por que não faço por mim mesma? Foi então que me joguei na plataforma”, detalhou.

Enquanto morava com os pais na lavoura, Faby começou a gravar vídeos mostrando sua rotina de uma forma sensual. Para ela, foi essa forma de produzir conteúdo que fez com que ela se destacasse neste universo. "O pessoal gostou, era diferente de tudo o que tinha no OnlyFans. Enquanto as meninas faziam fotos luxuosas, em praias e iates, eu me exibia no mato, na roça", contou.

Com a assinatura no Privacy por R$ 67 por mês, Faby também posta vídeos de fetiches e ensaios fotográficos inéditos, além de vídeos personalizados e lives todos os meses — tudo para criar uma intimidade com seus assinantes. Nas redes sociais, a musa acumula quase 40 mil seguidores.