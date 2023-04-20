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Crime

Helen Ganzarolli fala sobre golpe que recebeu de ex-namorado

"Sofri um golpe financeiro grande, mas também sofri um golpe emocional", disse a apresentadora, em vídeo nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 14:30

Helen Ganzarolli afirmou que sofreu um golpe do ex-marido
Helen Ganzarolli afirmou que sofreu um golpe do ex-marido Crédito: Instagram @helenganzarolli
Nesta quarta-feira (19), a apresentadora Helen Ganzarolli, 43 anos, postou um vídeo em seu Instagram falando sobre o golpe que levou do ex-namorado, César Henrique. O ex-casal estava junto desde 2013 e se separou em junho do ano passado.
No vídeo, a morena ressalta que decidiu se pronunciar, pois estava sendo procurada por imprensa e amigos que estavam preocupados, além disso, ela quer respeitar os mais de 20 anos de trabalho.
"Mais de 20 anos de televisão e nunca me envolvi em um escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que preservo minha vida pessoal", começou ela.
Ainda no vídeo, ela explica que não existe ex-marido, afinal, eles nunca foram casados. "Sim, namorei uma pessoa por anos e sofri um golpe financeiro grande, mas também sofri um golpe emocional".
"Quem convive comigo sabe o quanto isso tem me causado dor, mas agora resolvi erguer a cabeça, seguir em frente, porque amo o que faço, amo meu trabalho, amo minha história", prosseguiu.
Helen, que já está com advogados cuidando do caso, garantiu que a justiça e a verdade irão aparecer. "Tenho certeza que a justiça será feita. O meu advogado já entrou com tudo aí, com todas as medidas judiciais. Fui mais uma das vítimas dele, e tenho certeza que toda a verdade vai aparecer".
A apresentadora finalizou agradecendo as mensagens, carinho e preocupação que tem recebido dos fãs.

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