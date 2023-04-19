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Sertanejo

Luciano Camargo agradece a papelaria do ES por achar cadernos que estampou com Zezé

Cantor assistiu a um dos vídeos da Castorino Santana que viralizaram na internet. Empresa começou a fazer sucesso nas redes sociais após postar imagens contendo materiais escolares raros descobertos em seu estoque
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 18:19

Luciano agradeceu à papelaria capixaba por receber cardenos e agendas da dupla Zezé Di Camargo & Luciano dos anos 1990
Luciano agradeceu à papelaria capixaba por receber cadernos e agendas da dupla Zezé Di Camargo & Luciano dos anos 1990 Crédito: Instagram@papelaria_castorino
Nesta terça (18), "HZ" mostrou que a papelaria capixaba Castorino Santana viralizou nas redes sociais após postar vídeos revelando seus estoques de materiais escolares vintage, dos anos 1980 a 2000. Ainda não leu a matéria? Dê uma olhada nesse link...
Entre os cadernos estampados com fotos de artistas na capa (mostrados nas imagens), alguns deles traziam a foto de Luciano Camargo, ainda novinho, fazendo dupla com o irmão Zezé.  Pois não é que o cantor assistiu aos vídeos, ficou emocionado com a homenagem, entrou em contato com o estabelecimento comercial e, claro, ganhou de presente alguns dos cadernos e agendas históricos.
Nesta quarta (19), o cantor enviou um vídeo para a loja, postado no Instagram da papelaria, agradecendo os mimos. "Oi, Yasmin (Santana, diretora de comunicação da empresa e responsável pelas redes sociais), tudo bem com você?  Estou passando para agradecer o carinho e a gentileza que você está tendo comigo em me enviar os cadernos e as agendas de Zezé Di Camargo & Luciano", começou o artista.
"Como lhe falei, teve um incêndio no ano passado e perdi muitas coisas de Zezé Di Camargo & Luciano, muitas não, perdi tudo. Somente as coisas que ficavam aqui em casa é que consegui resguardar. Desde que vi o vídeo e falei com vocês, me acendeu uma luz de esperança para poder ter algum material, a começar pelos cadernos que você está cedendo para mim. Muito obrigado e que Deus lhe abençoe e ilumine sempre", complementou.

RARIDADES

"Hypada" na web desde que os vídeos viralizaram, a Castorino Santana não para de receber pedidos de fãs nostálgicos de todo o Brasil atrás de itens como cadernos, agendas, estojos e lápis de artigos relacionados ao Looney Tunes, Barbie, Meninas Super Poderosas, Ursinhos Carinhosos, Menininhas Witch, Ursinho Pooh, Jolie, Betty Boop, Sandy & Junior, Rebelde e cantores e artistas famosos. O material - que estava lacrado em caixas no depósito da loja - não é mais produzido e virou artigo raro de colecionador.
"A repercussão nas redes está sendo imensa, com pessoas de todos o país nos procurando para adquirir essas raridades. Desses materiais que estão sendo abertos agora, alguns vão ser vendidos pela internet (por meio do e-commerce Shopee). Outros, vão compor uma seção Vintage que será instalada em duas lojas físicas da rede. Vamos anunciar as datas em nossas redes sociais", explicou Yasmin Santana, em primeira-mão a "HZ".  Abaixo, veja um dos vídeos das descobertas dos itens raros. Este já conta com mais de 8 milhões de visualizações no TikTok.
@papelaria_castorino Mais um video abrindo caixas lacradas dos anos 90 e 2000! Comentem os produtos que voces mais querem ver! Segue o insta!! #nostalgia #papelaria ♬ som original - Castorino Santana
"Em cada gravação, e abrindo cada caixa, me surpreendo e emociono com o material encontrado. Os cadernos do Looney Tunes com folhas em azul-marinho são raros. Entre itens preciosos, encontramos uma agenda de 1988, uma mochila de 1990 e estojos de 1985", complementa Santana.

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