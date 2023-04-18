Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza Crédito: Papelaria Castorino Santana

Levante a mão quem estudou nos anos 1990/2000 e não usou os badalados cadernos estampados com fotos de Ana Paula Arósio, Sandy & Junior, Rebelde, Thiago Lacerda ou mesmo Zezé Di Camargo & Luciano e Daniel novinhos, com direito a pôster e sorteio de um jantar com os cantores.

Estimulando a memória afetiva dos tempos de escola, esses e outros objetos - como estojos coloridos e apontadores em formato de máquina de lavar e discman - foram resgatados nos estoques da loja capixaba Castorino Santana e registrados em posts que viralizaram no Instagram e TikTok. Lógico que a galera "pirou" com as postagens, com os artigos virando objeto de desejo dos internautas.

Um dos clipes postados no TikTok, que conta com mais de 7 milhões de acessos, mostra Yasmin Santana - narradora oficial dos vídeos -, Castorino Santana Filho, um dos proprietários da papelaria, e a influenciadora digital Sophia Santana chegando a um dos estoques da loja e se surpreendendo com as relíquias encontradas em caixas dos anos 1990 e 2000 ainda lacradas. Sinta a vibe!

"A repercussão nas redes está sendo imensa, com pessoas de todos o país nos procurando para adquirir essas raridades. Desses materiais que estão sendo abertos agora, alguns vão ser vendidos pela internet (por meio do e-commerce Shopee). Outros, vão compor uma seção Vintage que será instalada em duas lojas físicas da rede. Vamos anunciar as datas nas nossas redes sociais", explica Yasmin, que começou a fazer os vídeos em novembro, mas intensificou as postagens na internet a partir de março, com o fim da movimentada época de vendas de material escolar.

"Em cada gravação, e abrindo cada caixa, me surpreendo e emociono com o material encontrado. Os cadernos do Looney Tunes com folhas em azul-marinho são raros. Entre itens preciosos, encontramos uma agenda de 1988, uma mochila de 1990 e estojos de 1985", enumera Santana.

Entre os objetos achados nas caixas lacradas, também estão apontadores, lápis preto, lápis de cor e mochilas antigas (como da Moranguinho e Ursinho Pooh), além de merendeiras, especialmente uma da Xuxa, na época em que a Rainha dos Baixinhos ainda apresentava o programa infantil na Rede Globo. É do baú!

Segundo Yasmin, entre os itens mais procurados pelos internautas estão artigos relacionados ao Looney Tunes, Barbie, Meninas Super Poderosas, Ursinhos Carinhosos, Menininhas Witch, Ursinho Pooh, Jolie, Betty Boop, Sandy & Junior, Rebelde e cantores famosos. Abaixo, confira mais alguns vídeos da loja que viralizaram na internet.

ORGANIZAÇÃO

Renan Costa Santana, diretor da rede de papelarias, afirma que a empresa implantou um sistema de gestão e controle de estoque informatizado a partir da década de 2010, o que ajudou na descoberta de muitas raridades.

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza

"Antes, não tínhamos muito controle do fluxo de compras. A empresa arrematava lotes de produtos em escala industrial e muitos deles ficavam em estoque. Com a informatização, fomos catalogando e descobrindo mercadorias que não são mais fabricadas e difíceis de encontrar no mercado", enfatiza o empresário.

"Tínhamos conhecimento desses artigos raros, eles não estavam esquecidos. Muitos são colocados à venda na época das voltas às aulas, entre dezembro e fevereiro, ao lado das novidades do mercado. Convenci minha esposa, Yasmin, a fazer parte da comunicação e cuidar das redes sociais. Ela teve a ideia de resgatar essas peças antigas, apostando na nostalgia e revivendo sentimentos da nossa infância. Deu muito certo", comemora, afirmando que os materiais mais procurados pelos internautas são os relacionados à banda mexicana Rebelde.

Os cadernos do Looney Tunes estarão entre os itens que serão vendidos por e-commerce Crédito: Yasmin Santana