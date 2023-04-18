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Nostalgia

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza

Entre as raridades, cadernos com capas estampadas por Looney Tunes, Zezé di Camargo e até lancheira da Xuxa. Após repercussão, loja pretende vender artigos produzidos pela internet
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:31

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza
Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza Crédito: Papelaria Castorino Santana
Levante a mão quem estudou nos anos 1990/2000 e não usou os badalados cadernos estampados com fotos de Ana Paula Arósio, Sandy & Junior, Rebelde, Thiago Lacerda ou mesmo Zezé Di Camargo & Luciano e Daniel novinhos, com direito a pôster e sorteio de um jantar com os cantores. 
Estimulando a memória afetiva dos tempos de escola, esses e outros objetos - como estojos coloridos e apontadores em formato de máquina de lavar e discman - foram resgatados nos estoques da loja capixaba Castorino Santana e registrados em posts que viralizaram no Instagram e TikTok. Lógico que a galera "pirou" com as postagens, com os artigos virando objeto de desejo dos internautas.
Um dos clipes postados no TikTok, que conta com mais de 7 milhões de acessos, mostra Yasmin Santana - narradora oficial dos vídeos -, Castorino Santana Filho, um dos proprietários da papelaria, e a influenciadora digital Sophia Santana chegando a um dos estoques da loja e se surpreendendo com as relíquias encontradas em caixas dos anos 1990 e 2000 ainda lacradas. Sinta a vibe!
@papelaria_castorino Mais um video abrindo caixas lacradas dos anos 90 e 2000! Comentem os produtos que voces mais querem ver! Segue o insta!! #nostalgia #papelaria ♬ som original - Castorino Santana
"A repercussão nas redes está sendo imensa, com pessoas de todos o país nos procurando para adquirir essas raridades. Desses materiais que estão sendo abertos agora, alguns vão ser vendidos pela internet (por meio do e-commerce Shopee). Outros, vão compor uma seção Vintage que será instalada em duas lojas físicas da rede. Vamos anunciar as datas nas nossas redes sociais", explica Yasmin, que começou a fazer os vídeos em novembro, mas intensificou as postagens na internet a partir de março, com o fim da movimentada época de vendas de material escolar.
"Em cada gravação, e abrindo cada caixa, me surpreendo e emociono com o material encontrado. Os cadernos do Looney Tunes com folhas em azul-marinho são raros. Entre itens preciosos, encontramos uma agenda de 1988, uma mochila de 1990 e estojos de 1985", enumera Santana.

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Entre os objetos achados nas caixas lacradas, também estão apontadores, lápis preto, lápis de cor e mochilas antigas (como da Moranguinho e Ursinho Pooh), além de merendeiras, especialmente uma da Xuxa, na época em que a Rainha dos Baixinhos ainda apresentava o programa infantil na Rede Globo. É do baú! 
Segundo Yasmin, entre os itens mais procurados pelos internautas estão artigos relacionados ao Looney Tunes, Barbie, Meninas Super Poderosas, Ursinhos Carinhosos, Menininhas Witch, Ursinho Pooh, Jolie, Betty Boop, Sandy & Junior, Rebelde e cantores famosos. Abaixo, confira mais alguns vídeos da loja que viralizaram na internet.
@papelaria_castorino CURTE E COMENTA PARA PARTE 4, e me fala o que voces mais querem ver! #nostalgia #papelaria #papelariavintage #papelariavintage #rbd #sandyejunior ♬ som original - Castorino Santana

ORGANIZAÇÃO

Renan Costa Santana, diretor da rede de papelarias, afirma que a empresa implantou um sistema de gestão e controle de estoque informatizado a partir da década de 2010, o que ajudou na descoberta de muitas raridades.

Papelaria do ES resgata materiais escolares dos anos 1980 a 2000 e viraliza

"Antes, não tínhamos muito controle do fluxo de compras. A empresa arrematava lotes de produtos em escala industrial e muitos deles ficavam em estoque. Com a informatização, fomos catalogando e descobrindo mercadorias que não são mais fabricadas e difíceis de encontrar no mercado", enfatiza o empresário. 
"Tínhamos conhecimento desses artigos raros, eles não estavam esquecidos. Muitos são colocados à venda na época das voltas às aulas, entre dezembro e fevereiro, ao lado das novidades do mercado. Convenci minha esposa, Yasmin, a fazer parte da comunicação e cuidar das redes sociais. Ela teve a ideia de resgatar essas peças antigas, apostando na nostalgia e revivendo sentimentos da nossa infância. Deu muito certo", comemora, afirmando que os materiais mais procurados pelos internautas são os relacionados à banda mexicana Rebelde.
Os cadernos do Looney Tunes estarão entre os itens que serão vendidos por e-commerce
Os cadernos do Looney Tunes estarão entre os itens que serão vendidos por e-commerce Crédito: Yasmin Santana
Mas, a pergunta que não quer calar é: quanto essas belezuras vão custar? "Os produtos em maior quantidade, acima de 100 unidades, também colocaremos à venda nas lojas. Os mais raros, em menor quantidade, serão exclusivamente voltados para a loja na Shopee, que deve ser aberta em até três semanas. Em relação a valores, vamos atualizar o valor após fazer uma pesquisa de mercado. Um caderno do Daniel de uma matéria, por exemplo, pode sair pelo preço médio de R$ 35. Mas tudo depende da raridade do item. O Looney Tunes está no ano de seu centenário. Os objetos relacionados aos personagens devem ter um preço especial, pois quase nada mais é produzido", complementa.

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