CineMarias promove oficina de formação audiovisual com bolsa de R$ 500

Inscrição para oficina de audiovisual do LAB Cinemarias segue até 27 de abril Crédito: Zanete Dadalto

O olhar feminino nas telas e por detrás delas. O fazer cinema - sob a perspectiva das mulheres - impulsiona a realização de mais uma leva de filmes capixabas a serem produzidos pelo LAB Audiovisual CineMarias. Para isso, serão ministradas oficinas de formação de novas realizadoras.

Para o curso, serão ofertados 30 vagas com bolsa-auxílio de R$ 500 para cada oficineira. Podem participar mulheres cis, trans, travestis, identidades femininas e pessoas não-binárias, com idades a partir de 18 anos e, prioritariamente, residentes nos bairros abrangidos pelo Programa Estado Presente do Governo do Estado do Espírito Santo ou inscritas no CADÚnico, na Grande Vitória. As candidatas devem acessar o site do CineMarias e preencher o formulário de inscrição gratuitamente até 27 de abril.

O foco é formar mulheres realizadoras para produzir curtas-metragens com temáticas voltadas à violência de gênero, baseadas em suas experiências pessoais com assédio, misoginia e também por denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha.

O LAB é uma capacitação audiovisual básica com carga horária total de 88h, onde alunas participam dos cursos online e presencial de disciplinas como Roteiro, Direção e Montagem com as realizadoras Melina Galante, Carol Covre e Liliana Mont Serrat.

Durante o laboratório imersivo, o grupo produzirá três filmes-poesia de forma coletiva. O objetivo é propor uma discussão sobre a temática, e também impulsionar a presença do público feminino no audiovisual, na mídia, na TV, na política e nas instituições, que juntos formam os cinco pilares de atuação do CineMarias.

Além da oficina prática, a programação também conta com uma roda de acolhimento e palestra sobre a Lei Maria da Penha e equidade de gênero. As aulas serão realizadas entre os dias 11 de maio e 25 de junho. Desde sua primeira edição, em 2021, o projeto lançou oito filmes inéditos.

As obras produzidas serão lançadas durante a 2ª Mostra CineMarias, que acontece em agosto, no Cine Metrópolis (Ufes). Os títulos também ficarão disponíveis para visualização no site e canais do projeto, servindo de portfólio para as jovens cineastas estreantes.

INSCRIÇÕES PARA O LAB AUDIOVISUAL CINEMARIAS