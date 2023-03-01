CineMarias abre inscrições para lab de cinema com bolsas de R$ 300

CineMarias abre inscrições para lab de cinema com bolsa de R$ 300 Crédito: Zanete Dadalto / ArCo

O CineMarias está com inscrições abertas para realização do LAB Audiovisual - Edição Synergia voltado para mulheres cis, trans, travestis, todas as identidades femininas e pessoas não-binárias da região de Aracruz com idade entre 16 e 35 anos. A formação é gratuita com bolsa de R$300 para cada participante.

As interessadas têm até o domingo (5) para se inscreverem no site cinemarias.com.br . Ao todo, são 20 vagas onde as selecionadas irão aprender a produzir curtas-metragens com temáticas sobre violência de gênero baseadas em suas próprias experiências pessoais com assédio, misoginia e em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha.

As aulas acontecem entre os dias 10 e 26 de março de maneira on-line. Serão ministradas oficinas de roteiro, direção e montagem. Na sequência, elas terão a oficina "Existo Porque Resisto" de forma presencial.

A prática irá simular um set de filmagem onde elas irão produzir um filme-poesia profissional, que propõe um encontro entre o cinema e a poesia para dar visibilidade à denúncia da violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, fabular novos futuros possíveis.A abertura da programação terá ainda uma roda de acolhimento com bate-papo sobre a Lei Maria da Penha.

MOSTRA DE CINEMA FEMININO

Além do LAB, o CineMarias traz uma novidade este ano: a realização da Mostra CineMarias Itinerante - Edição Synergia. A partir de uma curadoria de filmes de curta-metragem que trazem à luz a reflexão sobre a relação entre identidades femininas, corpo e território será realizado um debate sobre equidade de gênero em escolas da rede pública de ensino médio nas cidades de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Linhares.