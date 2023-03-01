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CineMarias abre inscrições para lab de cinema com bolsas de R$ 300

São 20 vagas para mulheres cis, trans, travestis e pessoas não-binárias residentes em Aracruz. Interessadas têm até o domingo (5) para se inscrever
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Março de 2023 às 14:12

CineMarias abre inscrições para lab de cinema com bolsa de R$ 300
CineMarias abre inscrições para lab de cinema com bolsa de R$ 300 Crédito: Zanete Dadalto / ArCo
O CineMarias está com inscrições abertas para realização do LAB Audiovisual - Edição Synergia voltado para mulheres cis, trans, travestis, todas as identidades femininas e pessoas não-binárias da região de Aracruz com idade entre 16 e 35 anos. A formação é gratuita com bolsa de R$300 para cada participante.
As interessadas têm até o domingo (5) para se inscreverem no site cinemarias.com.br. Ao todo, são 20 vagas onde as selecionadas irão aprender a produzir curtas-metragens com temáticas sobre violência de gênero baseadas em suas próprias experiências pessoais com assédio, misoginia e em denúncias feitas com base na Lei Maria da Penha.
As aulas acontecem entre os dias 10 e 26 de março de maneira on-line. Serão ministradas oficinas de roteiro, direção e montagem. Na sequência, elas terão a oficina "Existo Porque Resisto" de forma presencial.
A prática irá simular um set de filmagem onde elas irão produzir um filme-poesia profissional, que propõe um encontro entre o cinema e a poesia para dar visibilidade à denúncia da violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, fabular novos futuros possíveis.A abertura da programação terá ainda uma roda de acolhimento com bate-papo sobre a Lei Maria da Penha.

MOSTRA DE CINEMA FEMININO

Além do LAB, o CineMarias traz uma novidade este ano: a realização da Mostra CineMarias Itinerante - Edição Synergia. A partir de uma curadoria de filmes de curta-metragem que trazem à luz a reflexão sobre a relação entre identidades femininas, corpo e território será realizado um debate sobre equidade de gênero em escolas da rede pública de ensino médio nas cidades de Aracruz, Baixo Guandu, Colatina e Linhares.
Serão selecionadas cinco obras brasileira dirigidas por mulheres cis, trans, travestis, pessoas não-bináries que elaborem em suas narrativas temas sensíveis, como genêro, representatividade, violência, corpo e cidade.

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