Capixabas e franceses se unem em espetáculo de dança

"Corpo Agora: Permita-se!" será apresentado nesta quinta (2), no Teatro Campaneli, em Vitória Crédito: Projeto EluzArtes/Divulgação

Em uma sociedade marcada pela aparência, e pelo anseio de ter a silhueta perfeita, surge o espetáculo "Corpo Agora: Permita-se!", que será apresentado nesta quinta (2), às 19h, no Teatro Campaneli, em Vitória, com ingressos esgotados.

Como o título sugere, a apresentação de dança contemporânea do grupo capixaba Projeto EluzArtes busca uma disruptura, ou seja: quebrar esses estereótipos praticamente inatingíveis para algumas mulheres.

"Corpo Agora" é um "manifesto-dança" contra o preconceito de idade e de imagem, provocando na plateia questionamentos como, "será que nos permitimos ser e estar no mundo com o nosso corpo?" ou "estamos em busca de um 'corpo ideal', desejando ser como outros corpos e nos escondendo atrás de camadas físicas, culturais e sociais?". Oportunidade perfeita de reflexão para o mês dedicado ao Dia Internacional da Mulher.

Montado em 2022, "Corpo Agora" volta com outra perspectiva, após um intercâmbio cultural do EluzArtes com a associação francesa Femmes en Scène, que luta contra a violência sexual e o sexismo por meio de ações artísticas.

"Esta apresentação é uma versão atualizada das que realizamos em 2022. Agora contamos com a colaboração da diretora artística e arte-terapeuta Rosi Andrade e do músico francês Jean-Louis Julien, ambos da Femmes en Scène", adianta Eluza Santos, uma das seis intérpretes em cena.

Em tempo: a apresentação também é composta por Meryele Stinghel, Maria Helena Braga, Lalau Martins e Isabella Ferreira.

E por falar no intercâmbio com a companhia europeia, o encontro também prevê a realização de uma passagem das capixabas pela França.

Segundo a produtora executiva Bartira Zanotelli, as componentes do EluzArtes têm previsão viajar à capital francesa em agosto. As apresentações, ainda sem data definida, devem acontecer em Paris, no espaço cultural da associação Femmes en Scène.

"Rosi Andrade e Jean-Louis Julien estão trabalhando conosco há dois meses no Brasil, desenvolvendo esse espetáculo. Essa apresentação em Vitória será única. Em agosto vamos para lá no intuito de continuar com a parceria", complementa Zanotelli.

"CORPO AGORA: PERMITA-SE!"