Filipe Ret, MC Cabelinho e outros rappers agitam festa no Kleber Andrade

Filipe Ret e MC Cabelinho são dois dos artistas confirmados para a festa Drop it Crédito: Instagram/@filiperet/@mccabelinho

Quem curte rap e trap já pode marcar um evento de peso na agenda: no dia 1º de julho, o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, receberá grandes nomes da cena nacional para a festa Drop it. Entre os confirmados, Filipe Ret e MC Cabelinho desembarcam em solo capixaba para apresentarem suas produções.

Poze, Orochi, Paiva e Caio Luccas completam a lista dos primeiros nomes que vão compor o evento. De acordo com a organização, a novos nomes devem entrar no line-up. A promessa é de que a programação completa seja divulgada nos próximos dias.

A expectativa da organização é de que o evento atraia fãs de várias cidades capixabas. “Os artistas do line up da festa são destaque absoluto, somam milhares de seguidores nas redes sociais e de players nas plataformas musicais. Será um evento inesquecível”, diz o produtor cultural Toninho Boechat.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Filipe Ret é um dos grandes nomes da nova safra artística brasileira. Incoporando elementos mais modernos ao hip hop, suas músicas são marcadas pelo romantismo e por um flow diferenciado com bases mais harmônicas e melodias marcantes. Há influências da música negra brasileira, como o groove de Tim Maia e Jorge Ben, mas o que se sobressai são os beats graves e timbres mais eletrônicos provenientes do trap norte-americano, mesclados com a melodia cantada do funk carioca.

MC Cabelinho, também é presença confirmada na festa. Expoente na cena artística, se destaca na música e também na dramaturgia. O artista, que integra o elenco da novela “Vai na Fé” (Rede Globo), lançou, no fim de 2022, seu segundo álbum, Little Love, com participações de Ludmilla, Gloria Groove e Baco Exu do Blues.

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