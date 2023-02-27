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Arte

Exposição imersiva sobre Leonardo da Vinci chega a Vitória em março

Com entrada gratuita, a mostra será realizada na Cidade da Inovação do Ifes, em Jardim da Penha, saiba como retirar o seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Fevereiro de 2023 às 14:11

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem
Depois de receber a mostra imersiva sobre as obras de Van Gogh, Vitória será rota de exposição sobre o trabalho de outro grande artista. “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” será aberta ao público no dia 8 de março, prometendo uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento.
A exposição é uma realização do Museu Vale, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e será apresentada na Cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória. Segundo a assessoria da Vale, o motivo da mostra acontecer em Vitória é porque a sede do museu, em Vila Velha, permanecerá fechada.
"A decisão é parte da política de segurança e prevenção da Vale e levou em consideração a crescente expansão e incremento de atividades industriais e portuárias na região, não compatíveis com a operação de um equipamento educativo e cultural... A empresa informa que está em busca de novos espaços para continuar oferecendo uma programação diversa, inclusiva e gratuita no Espírito Santo. ", explica o órgão.
Assim, “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” abre o programa extramuros, que trará outras mostras e programações artísticas em diversos espaços da Grande Vitória ao longo do ano.

DETALHES DA EXPOSIÇÃO

Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, a exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” vai apresentar o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais. Com aproximadamente mil metros quadrados e nove áreas expositivas, a mostra poderá ser visitada gratuitamente, mediante agendamento no site www.museuvale.com.
A tecnologia será um dos recursos utilizados na narrativa. Numa das salas de projeções, uma animação inédita sobre a vida de Leonardo da Vinci integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci
Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem
Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.
“Leonardo da Vinci é inspirador pela sua incansável curiosidade pela ciência, a invenção e a criatividade. Esta exposição conecta esse gênio ao nosso tempo, com uma linguagem contemporânea e lúdica que proporciona novas vivências da cultura. Daí a sinergia com a atuação do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale, sempre pautada pela diversidade de expressões artísticas, pela inovação e pela ampliação e fortalecimento da relação museu-escola para além dos espaços convencionais, criando novas e múltiplas experiências de aprendizagem – individuais e, principalmente, coletivas”, diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

SERVIÇO

  • EXPOSIÇÃO "O EXTRAORDINÁRIO UNIVERSO DE LEONARDO DA VINCI"
  • Período: de 8 de março a 30 de abril de 2023
  • Local: Cidade da Inovação do Ifes - Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1260 – Jardim da Penha – Vitória (ES)
  • Visitações: terça a sexta-feira, das 8h às 17h (início da última sessão às 16h), e aos sábados e domingos, das 10h às 18h (início da última sessão às 17h)
  • Agendamento gratuito no site: www.museuvale.com

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