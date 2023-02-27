Exposição imersiva sobre Leonardo da Vinci chega a Vitória em março

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” utiliza de muita tecnologia para mostrar os trabalhos de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

Depois de receber a mostra imersiva sobre as obras de Van Gogh , Vitória será rota de exposição sobre o trabalho de outro grande artista. “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” será aberta ao público no dia 8 de março, prometendo uma experiência imersiva pela vida e obra do maior gênio do Renascimento.

A exposição é uma realização do Museu Vale, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e será apresentada na Cidade da Inovação do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jardim da Penha, Vitória. Segundo a assessoria da Vale, o motivo da mostra acontecer em Vitória é porque a sede do museu, em Vila Velha, permanecerá fechada.

"A decisão é parte da política de segurança e prevenção da Vale e levou em consideração a crescente expansão e incremento de atividades industriais e portuárias na região, não compatíveis com a operação de um equipamento educativo e cultural... A empresa informa que está em busca de novos espaços para continuar oferecendo uma programação diversa, inclusiva e gratuita no Espírito Santo. ", explica o órgão.

Assim, “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” abre o programa extramuros, que trará outras mostras e programações artísticas em diversos espaços da Grande Vitória ao longo do ano.

DETALHES DA EXPOSIÇÃO

Em uma verdadeira viagem pelas invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci, a exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” vai apresentar o legado e o processo criativo do artista italiano, por meio de recursos tecnológicos, objetos, painéis e ambientes audiovisuais. Com aproximadamente mil metros quadrados e nove áreas expositivas, a mostra poderá ser visitada gratuitamente, mediante agendamento no site www.museuvale.com

A tecnologia será um dos recursos utilizados na narrativa. Numa das salas de projeções, uma animação inédita sobre a vida de Leonardo da Vinci integra as mais modernas técnicas de computação gráfica com as obras do artista, levando o público a uma experiência única. Em outro ambiente da mostra, os visitantes poderão se divertir com imagens das invenções de Da Vinci, como um protótipo do helicóptero e um carro a manivela, “saltando da tela” com o recurso de realidade aumentada.

Exposição “O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci” traz réplicas de invenções, experimentos e criações artísticas de Da Vinci Crédito: Felipe Amarelo - Claraboia Imagem

Além de abordar as diferentes áreas de interesse de Leonardo da Vinci, como a física, botânica, geometria, anatomia e, claro, a arte, a exposição explora novas formas de interação e evidencia como o artista foi um verdadeiro visionário.

“Leonardo da Vinci é inspirador pela sua incansável curiosidade pela ciência, a invenção e a criatividade. Esta exposição conecta esse gênio ao nosso tempo, com uma linguagem contemporânea e lúdica que proporciona novas vivências da cultura. Daí a sinergia com a atuação do Instituto Cultural Vale e do Museu Vale, sempre pautada pela diversidade de expressões artísticas, pela inovação e pela ampliação e fortalecimento da relação museu-escola para além dos espaços convencionais, criando novas e múltiplas experiências de aprendizagem – individuais e, principalmente, coletivas”, diz Hugo Barreto, diretor-presidente do Instituto Cultural Vale.

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