De animação a charges, desenhos de capixabas estão ganhando o mundo

É impressionante a capacidade que o ser humano tem de transformar pessoas, lugares e objetos em arte. Seja em desenho feito a lápis ou até aqueles magníficos em 3D, basta dar asas a criatividade para construir um mundo novo por meio das ilustrações. E no Espírito Santo há vários artistas que veem seus trabalhos cruzarem as fronteiras do mundo afora.

Um dos grandes exemplos é o artista Juliano Enrico, criador da animação de sucesso “Irmão do Jorel”. Sucesso na TV desde a sua estreia em 2014 e indicado ao prêmio de melhor animação infantil pelo Emmy Kids, o desenho do Cartoon Network Brasil conta a história do filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores.

Outro desenho capixaba que rodou o mundo, por exemplo, é na verdade uma charge. Chamado de “O Lado Bom da vida”, a ilustração do cartunista Genildo Ronchi, de 54 anos, é um verdadeiro sucesso. Prova disso é que a imagem se tornou um meme divertido nas redes sociais e ganhou versões em outras línguas. Até mesmo o homem mais rico do mundo, Elon Musk, repostou o meme.

"A minha inspiração vem da rotina, do dia a dia. Você começa a observar o passageiro no ônibus, o cachorrinho na rua, o barco passando. Além disso, eu falo que a minha inspiração vem, principalmente, das notícias políticas que estão saindo ultimamente, a gente precisa dar voz as pessoas que não tem voz. Fiquei muito surpreso quando o homem mais rico do mundo repostou meu desenho. Nem acreditei", diz o cartunista que soma mais de 20 mil desenhos no currículo ao longo de 30 anos de profissão.

Chega a ser curioso como a arte consegue ser versátil. No Espírito Santo, um estilo que cresceu bastante nos últimos anos é a ilustração em paredes. Com uma outra pegada, que se diferencia do graffiti, os desenhos nas instalações, como sala de casa, quarto e banheiro, são a nova sensação. A artista Christianny Pimentel, de 27 anos, diz que a procura aumentou principalmente pós pandemia.

“Acho que as pessoas não queriam espaços com aquele ar de ‘vazio’. Quando tivemos que ficar em casa por conta da pandemia, muita gente olhou para os cômodos e aqueles lugares dentro de casa que mereciam ganhar algum destaque. Foi aí que os desenhos começaram a ser bem procurados. Os clientes pedem de tudo, flores, folhas, ondas, os principais são ilustrações mais suaves”, pontua Christianny.

A publicitária Caroline Maude, de 28 anos, conta que decidiu ocupar a parede da sala de jantar da casa com uma ilustração. “É muito bonito e diferente ter um desenho na parede. É uma outra pegada, não é como um quadro pendurado, fica muito mais interessante. Quando me mudei para a minha casa nova com o meu namorado, já não tinha dúvidas que gostaria de um desenho ali naquele espaço”, destaca.

Assim como as ilustrações da Christianny, o artista Hiago Silva trabalha com tintas. Nas telas, o capixaba brinca com as cores e formatos para dar vida a grandes personalidades da música, como Tim Maia, Gilberto Gil e até a capixaba Budah. Inclusive, ele mesmo entregou a tela para a rapper, que agradeceu o presente com a sua representação. Veja o vídeo da reação da cantor na hora que Hiago entregou o quadro.

"Desde criança eu sempre desenhava. Quando eu tinha uns 13 anos, os meus amigos iam para a lan house jogar e eu ficava desenhando. Foi naturalmente dentro de mim até que eu comecei a comercializar as telas que eu tinha guardado dentro de casa. Até hoje eu não sinto que estou trabalhando, tenho muito prazer pelo o que eu faço. Um sonho que eu tenho que eu tenho é que as pessoas reaprendam a consumir arte", ressaltou.

O talento dos capixabas se estende a um outro tipo de ilustração. O João Marchiore, de 31 anos, transforma fotos em desenhos. Usando uma técnica personalizada, o artista consegue recriar uma cena em uma maneira bem divertidas, cheia de cores e dentro do universo dos desenhos. Além disso, o capixaba ainda cria vídeos no Instagram mostrando a transformação.

"Eu procuro fazer algo que não é muito parecido porque a minha linguagem artística é transformar em desenho. Eu não quero fazer uma foto, eu transformo você em cartoon", disse João.