Vou pro Sereno grava música do verão 2023 da rádio Litoral FM

Locutores na gravação do VT de verão da rádio Litoral FMVT de verão da rádio Litoral FM Crédito: Reprodução/YouTube

A Litoral FM (102,3) inicia 2023 já no clima de verão e em ritmo de pagode. Isso porque o grupo Vou Pro Sereno é o responsável por dar voz e ritmo ao jingle da rádio capixaba que acaba de estrear em sua programação.

O grupo, que participou de uma edição do “Encontro Marcado” com um show exclusivo aos ouvintes da rádio Litoral, no fim do ano passado, conduziu a chamada com o pandeiro, reco reco, tamborim e surdo, dando uma repaginada na canção. Mas o refrão, continua na boca do povo: "Seu verão mais legal, é na rádio Litoral"

“É um trabalho realizado pelo nosso produtor Marcelo Rangel, que tem o papel de fazer esse relacionamento com os artistas, e sempre que a gente tem alguma demanda de produção de eventos, nos reunimos e pensamos nos possíveis parceiros. E nesse caso o grupo Vou Pro Sereno abraçou a ideia. É um grupo muito conhecido e querido pelos fãs, inclusive sempre que eles vêm aqui para o Estado os shows são bastantes procurados. Então sem dúvida nenhuma vai ter uma boa recepção por parte da nossa audiência”, acredita o gerente de rádios da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga.

A música também ganhou um videoclipe especial com direito aos locutores curtindo e fazendo a famosa coreografia. A gravação foi realizada na Associação dos Policiais Federais do Estado do Espírito Santo (Apofes), localizada em Guarapari. Confira o clipe abaixo.

NOVA PROGRAMAÇÃO

Com a nova estação, também chegam novidades na programação da rádio do grupo Rede Gazeta. Os quadros da rádio também se adaptam ao clima, agitando ainda mais os capixabas. Entre os destaques estão o ‘Sacode Litoral’, o ‘Segue o Baile de Verão’, o ‘Chega Junto Litoral’ e as sequências de verão.

Cleide Costalonga, locutora da Litoral, fala sobre as expectativas para a programação de verão da rádio: “Agora é o momento daqueles hits, das musiquinhas de verão, das mais pedidas, das dancinhas de Tik Tok. Então tudo é sucesso! Como a Litoral é a cara do verão, não deixamos nada de fora. Vamos tocar tudo que tem direito e mais alguma coisa. O que os ouvintes pedirem nós vamos tocar e curtir junto com eles”, garante.

“A atmosfera da rádio muda. Nossa programação de verão começou 1 semana antes do início da estação, seguindo a tradição que temos de animar nossos ouvintes antes. Sem dúvida, a Litoral é a rádio oficial do verão”, completa o coordenador de programação de rádios, Tiago Silvares.

Carlos Gonzaga aposta muito no verão por conta dos índices de audiência durante o período. “O público fica mais engajado, sem dúvida. Até pelos ritmos que a gente toca, pela programação musical da rádio, isso acaba aproximando ainda mais a rádio do ouvinte. E pela característica da nossa região também, uma região de praia, de muito sol, muito calor, isso tudo contribui para que essa estação seja bem aproveitada e ao mesmo tempo com muitas oportunidades para os nossos clientes, com muitas ações durante o verão nesses locais de praia, principalmente. Isso acaba gerando muitos negócios e aproximando os nossos clientes e suas marcas dos nossos ouvintes. Tanto em ações na rádio quanto em ações externas”, acredita.

Assim, além das ondas do rádio outros formatos para fomentar o produto e levá-los para os ouvintes estão sendo planejados: “Já estamos produzindo videocasts, podcasts, conteúdos para as redes sociais, ações com brindes, brincadeiras e flashes ao vivo para a Litoral”, revela Tiago.