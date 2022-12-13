As 10 músicas mais usadas no TikTok em 2022

2022 está chegando ao fim. Nele, conhecemos o trabalho de muitos artistas que se popularizaram nas redes sociais. A que mais apresentou novos nomes foi o TikTok. Em lista que o UOL teve acesso, o hit "Desenrola, Bate, Joga de Ladin", do grupo "Os Hawaianos" e do rapper L7nnon, dominou o top 10.