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As 10 músicas mais usadas no TikTok em 2022

De L7nnon a Pedro Sampaio, o rap e o funk dominaram as trends; confira a lista completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:00

De Pedro Sampaio a Xamã, as músicas mais tocadas no TikTok em 2022
De Pedro Sampaio a Xamã, as músicas mais tocadas no TikTok em 2022 Crédito: Reprodução/YouTube
2022 está chegando ao fim. Nele, conhecemos o trabalho de muitos artistas que se popularizaram nas redes sociais. A que mais apresentou novos nomes foi o TikTok. Em lista que o UOL teve acesso, o hit "Desenrola, Bate, Joga de Ladin", do grupo "Os Hawaianos" e do rapper L7nnon, dominou o top 10.
Mas a lista ainda traz nomes como Pedro Sampaio, Xamã, Zé Felipe e Davi Kneip, este último com o sucesso "Sentadona", que ganhou remix com Luísa Sonza. Confira abaixo a lista completa de sons que bombaram no TikTok em 2022.

1 - Desenrola, bate, joga de ladin - L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

2 - Dançarina - Pedro Sampaio e MC Pedrinho

3 - Malvadão 3 - Xamã, Gustah, Neo Beats e Baguá Records

4 - Quebra de ladinho e faz coraçãozinho - DJ JL O único, DJ LK da Escócia, DJ Breno, DJ Pedrin e JD Créu

5 - Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

6 - Na Rebolada - Os Quebradeiras, DJ Zullu e Machadez

7 - Malvada - Zé Felipe

8 - Sentadona (Ai Calica) - Davi Kneip, MC Frog e DJ Gabriel do Borel

9 - Vontade de Morder - Simone & Simaria e Zé Felipe

10 - Acorda, Pedrinho - Jovem Dionisio

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