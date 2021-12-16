Instagram: músicas mais usadas no Reels e Stories em 2021

Segundo a Meta, o funk e o eletrônico são os gêneros que dominam o TOP 5 de músicas do Reels e Stories Crédito: Pixabay

A Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, revelou dados de retrospectiva das plataformas em 2021. Entre os dados, pessoas mais citadas, momentos marcantes e as músicas que mais bombaram nos reels e stories do Insta.

O funk e o eletrônico ficaram no topo das canções mais usadas nos vídeos da plataforma. Segundo a empresa, "Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close", do DJ Patrick Muniz, DJ Olliver, MC Topre e MC Rennan; "Mood (Radio Edit)", do DJ Dark; "Sou Favela", do MC Bruninho; "Take You On", de James Mercy; e "Love Nwantiti" [Remix], de CKay com Dj Yo! & AX'EL bombaram no ano.

Os cantores mais citados ao longo do ano foram Zé Felipe, João Gomes e Marília Mendonça. Neymar Jr foi o atleta que registrou o maior volume de conversas, seguido por Pelé e Gabriel Medina.

Alguns dos participantes da edição do Big Brother Brasil deste ano, como Juliette (vencedora), Karol Conká, Gil do Vigor, Lucas Koka Penteado e Fiuk estiveram entre os artistas e criadores de conteúdo mais populares em 2021 ao lado de nomes como Virginia e Dra Deolane Bezerra.

A PESQUISA

Segundo a plataforma, os tópicos mais mencionados nas plataformas da Meta foram determinados por palavras-chave selecionadas com os maiores volumes de conversa e crescimento mês a mês, de janeiro a outubro de 2021 como os principais momentos que moldaram e envolveram nossas comunidades neste ano no Facebook e Instagram.

Os momentos mais populares da Retrospectiva deste ano foram determinados pela combinação do maior volume de momentos de um único dia ao longo do ano e as formas mais populares como as pessoas usaram o Facebook e o Instagram para se reunir em torno desses momentos, músicas em Reels e Stories, as contas do Instagram e os Grupos do Facebook que mais cresceram.

LISTA DE MÚSICAS MAIS USADAS NOS REELS E STORIES DO INSTAGRAM

1 - "Trava na Pose, Chama no Zoom, Dá um Close", do DJ Patrick Muniz, DJ Olliver, MC Topre e MC Rennan

2 - "Mood (Radio Edit)", do DJ Dark

3 - "Sou Favela", do MC Bruninho

4 - "Take You On", de James Mercy