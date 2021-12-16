Saiba quais são os artistas e as músicas de K-pop mais ouvidos em 2021

Quando o assunto é k-pop, só deu BTS, BLACKPINK e TWICE em 2021. Segundo lista divulgada pelo Spotify, as bandas lideram o ranking de artistas mais ouvidos no gênero coreano.
Para se ter uma ideia, o BTS foi o grupo mais ouvido, com mais de 5 bilhões de streams mundialmente. Inclusive, as três músicas mais ouvida no gênero foram do grupo. "Butter" ficou em primeiro lugar no ranking, seguida por "Dynamite" e "Permission to Dance". Descubra abaixo quais são as músicas, artistas, álbuns e playlists de K-pop mais ouvidas no Brasil em 2021.
Músicas de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil:
1. BTS - Butter
2. BTS - Dynamite
3. BTS - Permission to Dance
4. BLACKPINK - How You Like That
5. BTS - Life Goes On
Artistas de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:
- BTS
- BLACKPINK
- TWICE
- Stray Kids
- TOMORROW X TOGETHER
Álbuns de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:
- BTS - BE
- BLACKPINK - THE ALBUM
- BTS - MAP OF THE SOUL : 7
- BTS - Love Yourself 結 'Answer'
- BTS - Love Yourself 轉 'Tear'
Solos de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:
- ROSÉ - R
- JENNIE - SOLO
- Jackson Wang - LMLY
- j-hope - Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)
- Jackson Wang - Pretty Please
Playlists do Spotify de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil:
- K-Pop Daebak
- Girl Krush
- WOR K OUT
- Women of K-Pop
- Top K-Pop Tracks of 2020