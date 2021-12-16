Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Saiba quais são os artistas e as músicas de K-pop mais ouvidos em 2021
Música

Saiba quais são os artistas e as músicas de K-pop mais ouvidos em 2021

Levantamento feito pelo Spotify mostra que BTS, BLACKPINK e TWICE lideraram os números em 2021. Confira quais são as músicas, artistas, álbuns e playlists de K-pop mais ouvidas no Brasil em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 11:14

Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia
Grupo BTS no tapete vermelho do concerto iHeartRadio Jingle Ball, realizado na Califórnia Crédito: Reuters/Folhapress
Quando o assunto é k-pop, só deu BTS, BLACKPINK e TWICE em 2021. Segundo lista divulgada pelo Spotify, as bandas lideram o ranking de artistas mais ouvidos no gênero coreano.
Para se ter uma ideia, o BTS foi o grupo mais ouvido, com mais de 5 bilhões de streams mundialmente. Inclusive, as três músicas mais ouvida no gênero foram do grupo. "Butter" ficou em primeiro lugar no ranking, seguida por "Dynamite" e "Permission to Dance". Descubra abaixo quais são as músicas, artistas, álbuns e playlists de K-pop mais ouvidas no Brasil em 2021.

Músicas de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil:

1. BTS - Butter
2. BTS - Dynamite
3. BTS - Permission to Dance
4. BLACKPINK - How You Like That
5. BTS - Life Goes On

Artistas de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:

  1. BTS
  2. BLACKPINK
  3. TWICE
  4. Stray Kids
  5. TOMORROW X TOGETHER

Álbuns de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:

  1. BTS - BE
  2. BLACKPINK - THE ALBUM
  3. BTS - MAP OF THE SOUL : 7
  4. BTS - Love Yourself 結 'Answer'
  5. BTS - Love Yourself 轉 'Tear'

Solos de K-pop mais ouvidos em 2021 no Brasil:

  1. ROSÉ - R
  2. JENNIE - SOLO
  3. Jackson Wang - LMLY
  4. j-hope - Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)
  5. Jackson Wang - Pretty Please

Playlists do Spotify de K-pop mais ouvidas em 2021 no Brasil:

  1. K-Pop Daebak
  2. Girl Krush
  3. WOR K OUT
  4. Women of K-Pop
  5. Top K-Pop Tracks of 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BTS Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados