Um ano sem Marília Mendonça: veja quais são as músicas mais tocadas da cantora

No dia 5 de novembro se completa um ano da morte de Marília Mendonça. Em homenagem a ela, ícone da música sertaneja, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou uma pesquisa sobre o legado musical da artista, apontando quais as músicas mais regravadas e tocadas desde o começo de sua carreira.
A cantora Marília Mendonça já foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2022, com 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, a artista recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio, Shows, Streaming de música e Casa de Festa e Diversão.
Neste caso, os herdeiros de Marília Mendonça continuarão a receber os rendimentos relacionados às suas músicas até 70 anos após a sua morte.
- Músicas de Marília Mendonça mais ouvidas no Brasil nos últimos 10 anos:
- 1 - Até você voltar - Marília Mendonça / Juliano Tchula.
- 2 - Calma - Marília Mendonça / Fred Willian / Elcio Di Carvalho / Daniel Gustavo.
- 3 - Infiel - Marília Mendonça.
- 4 - Faça ela feliz - Marília Mendonça / Daniel Rangel / Juliano Tchula / Maraisa.
- 5 - A flor e o beija flor - Marília Mendonça / Juliano Tchula.
- 6 - Amante não tem lar - Marília Mendonça / Juliano Tchula.
- 7 - De quem é a culpa - Marilia Marília Mendonça / Juliano Tchula.
- 8 - É com ela que eu estou - Marília Mendonça / Juliano Tchula / Frederico Nunes / Del Vecchio.
- 9 - Presto pouco - Marília MendonçaMendonça / Juliano Tchula / Gabriel Agra.
- 10 - Bonde dos solteiros - Marília Mendonça / Juliano Tchula / Daniel Gustavo.