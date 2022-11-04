Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Sharon Stone descobre tumor após receber diagnóstico errado

A atriz revelou que precisou remover um tumou da região do útero
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 11:16

Sharon Stone descobre tumor após receber diagnóstico errado
Sharon Stone descobre tumor após receber diagnóstico errado Crédito: Reuters/Folhapress
A atriz Sharon Stone, de 64 anos postou nesta terça-feira, 1°, no Twitter que descobriu um tumor benigno no útero, depois de receber um diagnóstico errado. Nas redes sociais, ela afirmou que, por causa do erro, passou por uma cirurgia desnecessária.
"Acabei de ter outro diagnóstico errado e procedimento incorreto Desta vez, epidural dupla. Eu tenho um grande tumor fibroide que deve ser retirado", escreveu Stone em uma mensagem que compartilhou no Twitter e em seus stories do Instagram.
A estrela de Instinto Selvagem informou que continuava sentindo fortes dores e desconfiou do diagnóstico recebido. Então, foi atrás de uma segunda opinião médica, que revelou a existência real do tumor.
A atriz também alerta outros mulheres: "Principalmente mulheres: Não se deixem enganar. RECEBAM UMA SEGUNDA OPINIÃO. Isso pode salvar a sua vida", disse, agradecendo em seguida a preocupação e desejos de melhoras recebidos pelos seguidores.
Stone é uma defensora da saúde das mulheres e falou abertamente sobre suas próprias lutas pela saúde. Em 2011, a atriz informou que teve um derrame. Ela também já revelou que sofreu nove abortos antes de adotar seus filhos.

O que é tumor fibroide?

É uma proliferação anormal do tecido fibroso e é considerado benigno. Ele pode aparecer em diversas partes do corpo como útero, mama e ovário. No útero, ele é conhecido por mioma ou leiomioma e pode variar de tamanho.
No útero, ele é conhecido por mioma ou leiomioma e pode variar de tamanho. Eles ocorrem com mais frequência em mulheres na faixa etária dos 40 anos, sendo o tumor mais comum que aparece no grupo.
De acordo com Marcus de Paula, ginecologista da Maternidade Brasília (DF), a transformação maligna de um mioma é bastante rara e se chama leiomiosarcoma.

Veja Também

Lucas Souza desabafa sobre suposto beijo com influenciadora: ‘Não tenho paz’

Gisele Bündchen e Tom Brady finalizam divisão bilionária de bens

Rosiane joga água em Ingrid Ohara e briga se instala em podcast na Record

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados