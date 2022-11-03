Rosiane joga água em Ingrid Ohara e briga se instala em podcast na Record

Rosiane jogou água na Ingrid Ohara Crédito: Reprodução/Youtube/ Link Podcast

Quem acha que as brigas entre participantes de reality show acaba quando eles saem do programa, se engana. Uma reunião entre ex-peões de "A Fazenda" terminou em treta. Rosiane Pinheiro, Shayan Haghbin, Ingrid Ohara e Bruno Tálamo foram convidados para participar o Link Podcast, desta quarta-feira (2), na Record. Tudo correu bem até que no fim do programa, a dançarina jogou água na influenciadora e o barraco foi finalizado fora do ar.

Segundo a coluna Leo Dias, Rosiane chegou a pegar um quadro de vidro que fazia parte do cenário do podcast para jogar contra Ohara, deixando a produção do programa ficou assustada com a confusão. Bruno Tálamo e o apresentador Felipeh Campos tiveram dificuldade de acalmar a situação.

A confusão começou durante o podcast quando eles falavam de um desentendimento das ex-peoas no reality da Record. O acontecimento polêmico remete ao dia em que Adriane Galisteu, apresentadora do programa, perguntou à Ohara quem não estava atenta ao jogo e a mesma indicou Rosi.

Apesar de Ingrid afirmar que deu um “conselho de amiga”, Rosi não gostou da resposta e rebateu: “Naquele momento não tive reação. Todo mundo, quando eu saí, falou: ‘Por que você não falou nada? Por que você não revidou?’. Porque eu não esperava”, disse ela.

Rosi continuou criticando. “No ao vivo? Me poupe. E antes de você tentar me cortar, você não vai conseguir. Você pode fingir que vai me cortar para falar o que você quiser, mas eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Você não vai me cobrir. Você não está no telefone, você está ao vivo comigo”, ressaltou.