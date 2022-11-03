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Treta

Rosiane joga água em Ingrid Ohara e briga se instala em podcast na Record

Segundo colunista, encontro de ex-peões de "A Fazenda 14" terminou em treta. Briga começou quando a dançarina arremessou água contra a influenciadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 13:22

Rosiane jogou água na rival Ingrid Ohara
Rosiane jogou água na Ingrid Ohara Crédito: Reprodução/Youtube/ Link Podcast
Quem acha que as brigas entre participantes de reality show acaba quando eles saem do programa, se engana. Uma reunião entre ex-peões de "A Fazenda" terminou em treta. Rosiane Pinheiro, Shayan Haghbin, Ingrid Ohara e Bruno Tálamo foram convidados para participar o Link Podcast, desta quarta-feira (2), na Record. Tudo correu bem até que no fim do programa, a dançarina jogou água na influenciadora e o barraco foi finalizado fora do ar.
Segundo a coluna Leo Dias, Rosiane chegou a pegar um quadro de vidro que fazia parte do cenário do podcast para jogar contra Ohara, deixando a produção do programa ficou assustada com a confusão. Bruno Tálamo e o apresentador Felipeh Campos tiveram dificuldade de acalmar a situação.
A confusão começou durante o podcast quando eles falavam de um desentendimento das ex-peoas no reality da Record.  O acontecimento polêmico remete ao dia em que Adriane Galisteu, apresentadora do programa, perguntou à Ohara quem não estava atenta ao jogo e a mesma indicou Rosi.
Apesar de Ingrid afirmar que deu um “conselho de amiga”, Rosi não gostou da resposta e rebateu: “Naquele momento não tive reação. Todo mundo, quando eu saí, falou: ‘Por que você não falou nada? Por que você não revidou?’. Porque eu não esperava”, disse ela.
Rosi continuou criticando. “No ao vivo? Me poupe. E antes de você tentar me cortar, você não vai conseguir. Você pode fingir que vai me cortar para falar o que você quiser, mas eu falo o que eu quiser na hora que eu quiser. Você não vai me cobrir. Você não está no telefone, você está ao vivo comigo”, ressaltou.
Na sequência, Ingrid retrucou. “Você vai me bater? Posso terminar de falar?”, indagou a ex-peoa. “Depende da sua ação, querida”, respondeu a dançarina. Em seguida, Rosi pegou uma garrafinha de água aberta e jogou em Ingrid.

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