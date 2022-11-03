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Cássia Kis reza e aplaude manifestantes em protesto no Rio de Janeiro; vídeo

Atriz, que também recebeu aplausos, ajoelhou e rezou um terço junto com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, no Centro do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Novembro de 2022 às 11:35

A atriz Cássia Kis participou de uma manifestação bolsonaristas nesta quarta-feira (02)
A atriz Cássia Kis participou de uma manifestação bolsonaristas nesta quarta-feira (02) Crédito: Reprodução/Twitter/@supra_blog
Cássia Kis participou de um protesto contra o resultado das eleições nesta quarta-feira (02), Dia de Finados. No ar na novela "Travessia" (TV Globo), a atriz apareceu no meio dos bolsonaristas que bloquearam ruas no Centro do Rio de Janeiro, sendo ovacionada pelos participantes.
Durante o ato na Avenida Presidente Vargas, importante via carioca, em frente ao Comando Militar do Leste, Cássia ajoelhou e rezou um terço junto com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ela levantou uma pequena imagem de Nossa Senhora e fez uma oração em coro.
“Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós e nos livrai do comunismo”, disseram os manifestantes. Nas redes sociais, diversos internautas comentaram o episódio. “Essas imagens são assustadoras. A senhora empunhando a imagem da santa como se fosse uma lança de guerra”, disse um perfil. “Que coisa mais patética, já passou de todos os limites”, escreveu outra.

BEIJO GAY

No dia 27 de outubro, Lúcia Veríssimo, de 64 anos, decidiu expor uma foto dela beijando Cássia Kis. A publicação foi um protesto após a atriz fazer um discurso homofóbico durante uma live, na última segunda-feira (27). Na legenda do registro, Lúcia escreveu que o “TBT” (sigla de Throwback Thursday) foi em homenagem à artista.
"Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando. Chega!", escreveu Lúcia.

LIVE POLÊMICA

Apoiadora do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Kis causou polêmica nas redes sociais após fazer declarações preconceituosas durante uma live com a apresentadora Leda Nagle. A atriz afirmou na entrevista que a ideologia de gênero nas escolas “quer destruir a família”.
“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo. "O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana?”, disse na live.

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