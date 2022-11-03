Cássia Kis reza e aplaude manifestantes em protesto no Rio de Janeiro; vídeo

A atriz Cássia Kis participou de uma manifestação bolsonaristas nesta quarta-feira (02) Crédito: Reprodução/Twitter/@supra_blog

Cássia Kis participou de um protesto contra o resultado das eleições nesta quarta-feira (02), Dia de Finados. No ar na novela "Travessia" (TV Globo), a atriz apareceu no meio dos bolsonaristas que bloquearam ruas no Centro do Rio de Janeiro, sendo ovacionada pelos participantes.

Durante o ato na Avenida Presidente Vargas, importante via carioca, em frente ao Comando Militar do Leste, Cássia ajoelhou e rezou um terço junto com os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, ela levantou uma pequena imagem de Nossa Senhora e fez uma oração em coro.

“Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós e nos livrai do comunismo”, disseram os manifestantes. Nas redes sociais, diversos internautas comentaram o episódio. “Essas imagens são assustadoras. A senhora empunhando a imagem da santa como se fosse uma lança de guerra”, disse um perfil. “Que coisa mais patética, já passou de todos os limites”, escreveu outra.

Alguém ajuda esta senhorinha, coitada?



Foi vista hoje nas manifestações golpistas.



Ela tem múltiplas personalidades: varia da assassina da Odete Roitman em Vale Tudo à bruxa de Desalma, mas às vezes se acha a encarnação de Nossa Senhora quando não é a vilã Cidália de Travessia. pic.twitter.com/RJGSKPrZdN — #suprapartidário (@supra_blog) November 2, 2022

Essas imagens são assustadoras. A senhora empunhando a imagem da santa como se fosse uma lança de guerra. O animador de fascista numa vibração de quem tá chapado. Coisa horrível. E tem que avisar que a santa não é surda. Só não deve estar ali. — Márcio Mello (@MarcioMello71) November 3, 2022

BEIJO GAY

No dia 27 de outubro, Lúcia Veríssimo, de 64 anos, decidiu expor uma foto dela beijando Cássia Kis. A publicação foi um protesto após a atriz fazer um discurso homofóbico durante uma live, na última segunda-feira (27). Na legenda do registro, Lúcia escreveu que o “TBT” (sigla de Throwback Thursday) foi em homenagem à artista.

"Meu #tbt de hoje vai ser em homenagem à Cássia Kiss. Que sigamos sem hipocrisia e falso moralismo. Sim, foi de verdade esse beijo. Sim, é a Cássia Kis quem está me beijando. Chega!", escreveu Lúcia.

LIVE POLÊMICA

Apoiadora do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Kis causou polêmica nas redes sociais após fazer declarações preconceituosas durante uma live com a apresentadora Leda Nagle. A atriz afirmou na entrevista que a ideologia de gênero nas escolas “quer destruir a família”.