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Cássia Kis diz que já fez aborto, mas hoje é contra e que 'defende a vida'

Atriz falou sobre relação com maternidade no Encontro com Fátima Bernardes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:49

A atriz Cássia Kis
A atriz Cássia Kis Crédito: Mathilde Missioneiro/Folhapress
A atriz Cássia Kis, 65, esteve no programa Encontro (Globo) e revelou em conversa sobre maternidade com Fátima Bernardes, 59, que, apesar de atualmente ser contra o aborto, já fez um. "Em 1985 eu tinha feito um aborto. Eu fiz um aborto, não foi um aborto espontâneo", disse.
"Isso mudou muito da minha vida", completou ela. "Hoje eu sou uma 'madrinha' que defende a vida, que protege a vida. As mulheres que querem fazer um aborto, eu corro atrás para não fazer", afirmou a atriz, que interpretou Maria Marruá na primeira versão da novela "Pantanal".
Kis ainda comentou que já fez barriga de aluguel, e que atualmente tem quatro filhos, sendo o mais novo de 18 anos. "Tive seis filhos, quatro filhos aqui na terra e dois estão lá em cima", contou a atriz, que também estrela a nova temporada de "Desalma" (Globoplay).
Recentemente, a atriz revelou que as baixas temperaturas foram um grande desafio durante as gravações da segunda temporada de "Desalma". Ela, que interpreta a bruxa Haia, lembrou que chegou a ter hipotermia no set de gravações e foi levada ao hospital.
"Na primeira cena eu fui parar no hospital, tive uma hipotermia. Cancelou a cena, eu passei mal e mandei chamar o médico e o enfermeiro. Fui parar no hospital com um cobertor térmico, me colocaram soro quente na veia", contou, em coletiva virtual de imprensa da qual o F5 participou.

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