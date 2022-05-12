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'A voz anda ruim', diz William Bonner sobre ausência na bancada do 'JN'

Jornalista usou redes sociais para manifestar pesar pela morte de Alberico de Sousa Cruz, ex-diretor de jornalismo da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:41

'A voz anda ruim', diz William Bonner
'A voz anda ruim', diz William Bonner Crédito: Avener Prado/Folhapress
William Bonner explicou nesta quarta-feira, 11, o motivo de não estar apresentando o Jornal Nacional nos últimos dias. Segundo ele, a voz está ruim e, por isso, tem trabalhado apenas na edição do programa. Na conta que mantém Instagram, o jornalista lamentou não ter conseguido apresentar o jornal na terça-feira, 10, para noticiar a morte de Alberico de Sousa Cruz, ex-diretor de jornalismo da Rede Globo.
"Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos do Alberico o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão. Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias", escreveu.
Alberico de Sousa Cruz morreu aos 84 anos por complicações de uma leucemia. Ele havia recebido o diagnóstico há dois anos e meio e, desde então, lutava contra a doença.

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