'A voz anda ruim', diz William Bonner sobre ausência na bancada do 'JN'

'A voz anda ruim', diz William Bonner Crédito: Avener Prado/Folhapress

William Bonner explicou nesta quarta-feira, 11, o motivo de não estar apresentando o Jornal Nacional nos últimos dias. Segundo ele, a voz está ruim e, por isso, tem trabalhado apenas na edição do programa. Na conta que mantém Instagram, o jornalista lamentou não ter conseguido apresentar o jornal na terça-feira, 10, para noticiar a morte de Alberico de Sousa Cruz, ex-diretor de jornalismo da Rede Globo.

"Queria ter podido dar à família e aos tantos amigos do Alberico o ar sincero de meu respeito, minha consideração e minha gratidão. Foi um chefe importante. Foi quem me fez co-chefiar um telejornal pela primeira vez, há exatos 29 anos e 40 dias", escreveu.