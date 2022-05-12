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Luisa Mell cai em show durante convulsão por estresse

'Não sei se consigo viver assim', disse a ativista em vídeo chorando. A ativista segue internada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 13:39

Luisa Mell internada após convulsão
Luisa Mell internada após convulsão Crédito: Reprodução/Instagram
Luisa Mell, 43, passa por problemas sérios de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ativista conta que caiu de costas num show durante uma convulsão por estresse. As imagens foram gravadas no hospital em que ela segue internada.
"Vocês acreditam numa coisa dessas. Fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas. Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", disse ela.
Na sequência, Luisa começou a chorar e seguiu seu discurso. "O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito", disse.
Nesta quinta-feira (12), a ativista publicou agradeceu o carinho recebido e disse que os trabalhos do Instituto continua. "Amigos, agradeço de coração toda a preocupação e mensagens de carinho! Estamos investigando o que aconteceu e preciso me cuidar, não tenho escolha. O trabalho do Instituto não para, por isso minha equipe vai assumir um pouco por aqui. Volto em breve".

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