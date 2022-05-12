Luisa Mell cai em show durante convulsão por estresse

Luisa Mell internada após convulsão Crédito: Reprodução/Instagram

Luisa Mell, 43, passa por problemas sérios de saúde. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a ativista conta que caiu de costas num show durante uma convulsão por estresse. As imagens foram gravadas no hospital em que ela segue internada.

"Vocês acreditam numa coisa dessas. Fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no show, bati as minhas costas. Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", disse ela.

Na sequência, Luisa começou a chorar e seguiu seu discurso. "O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. Não aguento mais. Não posso me matar deste jeito", disse.